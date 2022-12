Contractul de vânzare-cumpărare a Castelului Wesselenyi a fost anulat

Tribunalul Sălaj a anulat, astăzi, în primă instanță, contractul de vânzare-cumpărare a Castelului Wesselenyi din Jibou. Imobilul a fost scos la vânzare de Andrei Ianicicău, moștenitorul imobilului. Castelul a fost vândut firmei Micro Vision SRL, societatea l-a vândut imediat unei alte firme, iar imobilul a ajuns în proprietatea unei societăți din Ungaria.

Tranzacția a fost contestată de Consiliul Județean Sălaj.

„Tip soluție: admite cererea. Soluția pe scurt: respinge ca nefondate excepțiile invocate de către pârâtul I. A. Admite în parte acțiunea formulată de reclamanta J. Sj. în contradictoriu cu pârâții I.A. M.V.C. SRL, M.Z.E. SARL, M.P.T. SRL și, în consecință, constată nulitatea absolută a contractului de vânzare cumpărare autentificat de Biroul Individual Notarial M. O. cu încheierea de autentificare nr.611/27.04.2021 și dispune repunerea părților în situația anterioară. Dispune rectificarea Cărții funciare nr.51182 Jibou în sensul radierii încheierii de întabulare nr.18566 din data de 28.04.2022 . Respinge ca nefondat petitul privind constatarea nulității absolute a contractului de vânzare-cumpărare autentificat de Biroul Notarial C.I.G. cu încheierea de autentificare nr.942 din data de 20.04.2021 ți a antecontractului de vânzare –cumpărare sub semnătură privată la data de 18.01.2021. Respinge petitul privind constatarea exprimării dreptului de prempțiune al reclamantului cu privire la cumpărarea imobilelor înscrise în CF 51182 Jibou. Respinge petitul privind obligarea pârâtei de rândul 1 la încheierea în formă autentică a contractului de vânzare –cumpărare a imobilelor înscrise în CF 51182 Jibou. Admite cererea reconvențională formulată de reclamanta reconvențională M. Z. R.SARL și obligă pârâta M. V. C. SRL la plata către aceasta a sumei de 830.000 euro și a sumei de 78.448,4 euro și 72.623 lei reprezentând prețul achitat potrivit contractului de vânzare cumpărare autentificat de Biroul Individual Notarial M. O. cu încheierea de autentificare nr.611/27.04.2021 si cheltuieli privind perfectarea contractului. Respinge cererea formulată de reclamanta reconvențională M. Z. R. SARL privind stabilirea unui drept de retenție asupra imobilului în favoarea acesteia până la achitarea sumei de către pârâta Micro Vision Consult SRL. Obligă pârâtele M. V. C. SRL si M. Z. R. SARL la plata către reclamantă a sumei de 44.769,49 lei cheltuieli de judecată constând în taxa de timbru. Obligă reclamanta la plata sumei de 21.800 lei cheltuieli de judecată către pârâtul I. A. Admite în parte cererea formulată de către reclamanta reconvențională M. Z. R. SARL privind plata cheltuielilor de judecată și, în consecință, obligă pârâta M. V. C. SRL doar la plata sumei de 50.160 lei reprezentând contravaloarea taxei de timbru. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Pronunțată azi ,20.12.2022, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea instanței”, este decizia de astăzi a Tribunalului Sălaj. Vom reveni.