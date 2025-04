Ciocota din Rus: sute de participanți cu mii de ouă și multă bucurie

Nu știu dacă Ciocota din Rus este un obicei, dar știu sigur că este un eveniment care reunește, an de an, sute de participanți, aduce bucurie, zâmbete, o atmosferă de sărbătoare și speranță. Ciocota este de fapt un moment intens pregătit în perioada premergătoare sărbătorilor pascale, iar în acest an a ajuns la ediția cu numărul 700, asta pentru că tot atâția ani se împlinesc și de la atestarea documentară a localității, ne-a declarat primarul comunei Rus, Ioan Aurelian Cozma. Înainte cu câteva zile de sărbătorile pascale, localnicii aleg ouăle cu care urmează să participe la Ciocota. Fiecare are propriul secret în alegerea unor ouă tari, rezistente, cât mai rezistente în fața „atacurilor” pe care urmează să le primească în zilele de sărbătoare. Ouă false? Ouă din lemn? Nu, nici vorbă. Localnicii sunt experimentați, își dau seama rapid de orice încercare de fraudare a Ciocotei de vreun intrus care vrea să folosească vreun ou fals. Lăsând gluma la o parte, este o adevărată pregătire pentru sărbătoare, pentru comuniune, pentru bucuria întregii comunități locale. În Ziua de Paști, fiecare participant aduce la biserică un coș cu 20-30 de ouă atent vopsite, majoritatea fiind roșii. După slujbă, în fața bisericii, localnicii dau startul Ciocotei. Are loc tradiționalul „cioc”, iar câștigător este cel care rămâne cu cele mai multe ouă nesparte. Ce mai, este multă bucurie, se râde, se glumește, sătenii se simt bine împreună, e mare veselie și asta este cel mai important. Potrivit lui Ioan Aurelian Cozma, în acest an, la mult așteptatul eveniment au participat în jur de 250 de persoane, fiecare având un coș cu aproximativ 30 de ouă. Un simplu calcul ne arată că în „competiția” din acest an au intrat mii și mii de ouă. De fapt, statistica nu este importantă. Important este că acești sălăjeni au învățat să fie uniți, să se bucure de sărbătoare. În acest an au fost premiate cele mai frumoase coșulețe cu ouă, iar câștigători au fost copiii.

Imagine cu rol ilustrativ