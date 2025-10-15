Cinematograful Scala organizează proiecții speciale de tip matineu

Cinematograful Scala organizează, pe lângă programul zilnic de filme din grilă, proiecții speciale de tip matineu, la solicitarea unităților de învățământ, în limita locurilor disponibile, în bază de programare.

Miercurea aceasta, 87 de preșcolari de la Grădinița „Dumbrava Minunată” au participat la o astfel de proiecție specială și s-au bucurat de filmul „Legenda ursului alb”.

De asemenea, cinematograful a fost autorizat să găzduiască și alte tipuri de evenimente. Pe lângă proiecțiile de filme, sălile vor putea fi închiriate pentru desfășurarea de spectacole, conferințe, prezentări, simpozioane și alte evenimente culturale sau corporate. Cu atât mai mult, panoul luminos exterior, precum și LED-urile interioare pot fi închiriate ca spațiu publicitar. Cinematograful a găzduit lunea aceasta Gala Educației, fiind primul eveniment organizat într-o locație destinată până acum exclusiv pentru cinema.