Cerșetorii migrează din Sălaj în Cluj

În căutarea unui trai mai bun, până și cerșetorii se adaptează la pulsul economic al țării, alegând să migreze către orașele cu putere financiară mai mare. Astfel, cei care au înlocuit munca cu cerșetoria au părăsit Sălajul și au ales să apeleze la mila clujenilor. Mirajul bunăstării din Cluj-Napoca a devenit în ultimii ani un punct de atracție pentru cerșetorii din toată țara. Aceștia au împânzit toate cartierele din Cluj, fiind prezenți în special în preajma bisericilor, parcările marilor centre comerciale, precum și pe străzile aglomerate. Datele oferite de Poliția Locală din municipiul Cluj-Napoca arată că în anul 2023 au fost depistate 539 de persoane adulte care au folosit 21 minori la cerșit. Administrația locală depune eforturi pentru ținerea sub control a situației, semnalând că numărul de cerșetori care vin în oraș din alte județe este în creștere an de an.

