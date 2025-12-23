VIDEO. Canabis, un cântar și borcane cu droguri, descoperite de forțele de ordine într-un apartament din Zalău

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Sălaj, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Sălaj, au documentat activitatea infracțională a unei persoane, de 31 de ani. Din probatoriul administrat a rezultat că anul acesta, persoana cercetată ar fi procurat, deținut și vândut, în municipiul Zalău, canabis, considerat drog de risc, cu sume cuprinse între 40 și 50 de lei.

Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate diferite cantități din substanța interzisă, iar în urma percheziției domiciliare, oamenii legii au descoperit și ridicat aproximativ 190 de grame de canabis, porționate în mai multe recipiente, un cântar de precizie, dar și alte mijloace de probă.

În încercarea de a le pune piedici polițiștilor în efectuarea cercetărilor, persoana în cauză ar fi aruncat pe geam un borcan cu canabis, recuperat de către polițiștii aflați în afara imobilului.

Procurorii D.I.I.C.O.T. Sălaj au dispus luni reținerea acesteia, iar marți, 23 decembrie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sălaj a dispus arestarea preventivă, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj.

„Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.