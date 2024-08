Bikers Fest, pe ultima sută de metri

Sute de motocicliști din țară și străinătate sunt așteptați la ediția din acest an a Bikers Fest, eveniment care va avea loc în perioada 30 august – 1 septembrie 2024, în organizarea Meseș Moto Club. Potrivit președintelui Meseș Moto Club, Sergiu Uleniuc, festivalul din acest an vine cu multă distracție, surprize și adrenalină, muzică live și bere rece. „La Bikers Fest vei găsi bazine proaspăt reabilitate cu apă termală, opțiuni de cazare la cort, hotel sau în căsuțe, două restaurante cu terasă nouă, zone umbrite și spațiu verde. Festivalul se va desfășura la Ștrand Broscărie, unitate aflată în apropierea orașului Șimleu Silvaniei. Bilete sunt disponibile pe https://www.ambilet.ro/…/mmc-bikers-fest-simleu-2024…/”, a precizat Sergiu. În acest an, pe scenă vor urca White Mahala, The Voodoo Child, Baba Novak, dar și alte formații. Sunt programate o paradă moto, demonstrații de îndemânare, prezentări de motociclete și multe alte surprize. Anual, la festival participă oameni pentru care motocicletele au ajuns un stil de viață.

