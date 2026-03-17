Biciclist ucis în Năpradea. Șoferul implicat în accident a fugit de la locul faptei

Un bărbat în vârstă de 49 de ani, din comuna Năpradea, a fost reținut luni de polițiști, bănuit de comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că, duminică seară, în jurul orei 19.15, un bărbat de 46 de ani, din comuna Năpradea, în timp ce se deplasa cu bicicleta pe drumul județean 108E, a fost acroșat de un autoturism, căzând pe partea carosabilă, unde ulterior a fost lovit de un alt autoturism, condus de o tânără de 20 de ani.

Echipajul de ambulanță ajuns la fața locului nu a mai putut face nimic, constatând decesul biciclistului.

Mai mult, șoferul primului autoturism implicat a fugit de la locul accidentului.

În urma investigațiilor, polițiștii din Jibou l-au identificat, stabilind că este bărbatul de 49 de ani din comuna Năpradea. La testarea acestuia cu aparatul alcooltest a rezultat o concentrație de 1,15 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind ulterior transportat la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice.

La data de 16 martie, bărbatul a fost prezentat magistraților din cadrul Judecătoriei Jibou, care au dispus față de acesta măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile.