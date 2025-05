Biblioteca Județeană Sălaj, 75 de ani de existență

Motto: „Singurul lucru pe care trebuie să îl cunoști cu precizie este unde se află biblioteca”.

Albert EINSTEIN (1879-1955), fizician german

Joi, 8 mai 2025, Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj a sărbătorit împlinirrea a 75 de ani de existență! Festivitatea s-a desfășurat în Sala „Transilvania” din municipiul Zalău, în parteneriat cu Consiliul Județean Sălaj, Primăria Municipiului Zalău, Centrul de Cultură și Artă Sălaj, Editura „Caiete Silvane”, Casa Municipală de Cultură Zalău și Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău. Acestora li s-au alăturat sponsorii: SC Michelin SA, PFA Bârsan Valentina, Florăria Creative Studio, Brutăria DAIA, Refugiul Gurmanzilor, Hudin Anda, ZET Cafe, Podgoria Silvania, Fort Silvan Camăr, SELF Soft, Radoma Impex SRL, High Brand Ditribution SRL , Direct Target, Claudia Șimon și Sergiu Milas Photographer. Au participat oficialități și oameni de cultură ai Sălajului, bibliotecari și cititori fideli, iar întregul program a fost moderat excelent de către arhicunoscutul jurnalist Adrian Lungu – corespondent al Radio România Actualități. Domnia sa a vorbit elogios despre Biblioteca Județeană Sălaj și despre acest moment aniversar, precum și adecvat, cu particularitățile necesare în toate fazele acestei festivități, când pe un ecran din fața asistenței rulau imagini din istoria de 75 de ani a bibliotecii.

Cu acest prilej au fost lansate două volume: „Moștenirea Sălajului – Scrieri despre Sălaj” și „Ghidul Bibliotecii Județene „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj”. Primul volum, sub coordonarea doamnei Mariana Lucia Marian – managerul bibliotecii și contribuția bibliotecarelor Florica Pop și Bódis Ottilia în culegerea, prelucrarea și redactarea lucrărilor existente în colecțiile instituției, cuprinde titluri grupate tematic, acoperindu-se majoritatea localităților Județului Sălaj, având și un album selectiv cu 155 de cărți ale Sălajului. Iar al doilea volum, prin aportul doamnei Mariana Lucia Marian, conține activitatea și diversitatea serviciilor, precum și colecțiile bibliotecii, cu informații despre carte, evenimente culturale și programe de lectură, însoțite de multe fotografii edificatoare. Ambele volume au apărut la Editura „Caiete Silvane” Zalău, 2025: Daniel Săuca – editor; Alexandru-Bogdan Kürti – redactor; Oana-Maria Săvuș – corectură; Major Lóránd – copertă; Color Print Zalău – tipar. Multe exemplare ale acestora au fost expuse pentru vânzare doritorilor, atât de Biblioteca Județeană Sălaj, cât și de Editura „Caiete Silvane”.

Activitatea a început cu un moment muzical susținut de Ansamblul Artistic Profesionist „Porolissum” Zalău, condus de către prof. Ionuț Dârjan, în care renumita artistă Alexandra Chira a interpretat o doină și un cântec din folclorul românesc de pe plaiuri sălăjene, în aplauzele binemeritate ale întregii asistențe.

În cuvântarea sa, doamna Mariana Lucia Marian, a spus: „(…) Este o onoare deosebită pentru mine, în calitate de manager, să deschid acest eveniment aniversar și, aș adăuga, Bine ați venit acasă! Spun acasă, pentru că astăzi nu este doar o aniversare pentru noi, ci o reîntoarcere în timp. Ne întoarcem cu inima și cu gândul la ceea ce ne unește: dragostea pentru carte, respectul pentru cunoaștere și devotamentul față de această instituție, care, de 75 de ani, este sufletul comunității noastre. (…) De-a lungul celor șapte decenii și jumătate, biblioteca noastră a fost martoră la schimbări profunde în societate, în educație și chiar în tehnologie. Și, cu toate acestea, a rămas un loc al cunoașterii, al liniștii și al întâlnirii cu sine și cu ceilalți. Le mulțumim celor care au fost aici înaintea noastră și care au pus prima cărămidă! Le mulțumim tuturor oficialităților, care, de-a lungul timpului, au crezut și au investit în instituția noastră! Le mulțumim colegilor din țară, care ne sunt astăzi alături, pentru solidaritatea profesională și prietenia sinceră! Mulțumirile mele se îndreaptă și către colegii bibliotecari, care, prin munca neobosită și dedicarea zilnică, au transformat biblioteca noastră într-un loc primitor, un spațiu al cunoașterii, al răbdării, al comuniunii și al inspirației pentru fiecare cititor! Și le mulțumesc tuturor celor care iubesc biblioteca, care o vizitează, o susțin și o transmit mai departe generațiilor tinere! Datorită lor, această instituție este astăzi mai vibrantă ca niciodată. (…) Ne dorim ca biblioteca noastră să rămână un reper cultural, un spațiu deschis tuturor, în care lectura, creativitatea și dialogul să fie valorile care îi ghidează. Ne dorim ca și peste 25, 50, poate chiar 100 de ani, cineva să se afle aici, rostind cu aceeași emoție: Bine ați venit la aniversarea bibliotecii noastre! (…) La mulți ani Bibliotecii Județene Sălaj și tuturor celor care îi sunt aproape!”.

Domnul Cristian-Claudiu Bârsan – prefectul județului Sălaj, după ce a vorbit despre celebra Bibliotecă din Alexandria (Egipt), a zis: „(…) Venind de afară, dintr-o atmosferă destul de tulburătoare, și știm care este atmosfera publică în aceste zile, intrăm aici într-un spațiu al culturii, un spațiu al cărții, un spațiu în care ne regăsim pe noi înșine. (…) Cartea ne oferă argumentul, ori de câte ori este necesar, ori de câte ori vrem să argumentăm altcuiva sau să ne argumentăm nouă înșine alegerile pe care le facem. (…) Suntem aproape într-o familie, sunteți cei care ați făcut parte din familia bibliotecii, cei care faceți parte, astăzi, din familia bibliotecii și este un moment emoțional pentru voi. Și cred că trebuie să vă spun și La mulți ani!, pentru că 75 de ani este o vârstă venerabilă, de dedicare pentru cultură. Dacă ar fi să ne dorim și nouă ceva sau societății, cred că asta ar fi: să vă readucem pe voi, bibliotecarii, în viața noastră cât mai des, să readucem cartea, biblioteca în viața, inimile și sufletele noastre, și în mintea noastră. (…)”.

În discursul său, Preasfințitul Părinte Benedict – Episcop al Sălajului, a spus: „Hristos a Înviat! (Adevărat a Înviat!, a răspuns asistența…). Sunt mai mult decât onorat să particip la acest eveniment de excepție și, întrucâtva, probabil că este și printre primele evenimente publice la care particip după, să zicem, coborârea mea în această Cetate venerabilă cu o istorie care, pentru județul dumneavoastră, este frumoasă. (…) Și eu sunt printre cei care iubesc cartea, evident. (…) 75 de ani nu e puțin lucru, dar vreau să spun că acest eveniment este unul curajos. Curajos, în sensul și celor spuse de domnul Prefect, că nu se mai citește foarte mult, și atunci, a vorbi despre o instituție, care pentru foarte mulți devine desuetă, este un curaj. (…) Suntem niște oameni care nu se uită doar cu recunoștință la o istorie bogată, ci se uită și cu foarte multă încredere la o istorie a viitorului. Nu-i așa, o istorie a viitorului în care ne dorim ca această carte să fie prezentă. (…) O carte este o poveste de viață, până la urmă. Nu este doar un text pe care noi îl citim, indiferent la ce domeniu ne referim. Este o poveste de viață, și în tot timpul autorul se descoperă sau se învăluie uneori în cartea pe care o scrie și o oferă cititorului. Așa că, și noi citim, citim, și în felul acesta descoperim o lume, descoperim oameni. Dar descoperim, mai ales, înțelepciune. (…) Cartea îți oferă această descoperire a minții în a vedea lucrurile, nu grăbit, nu doar geografic, ci în sensul de a cuprinde toată înțelepciunea lumii, dintr-o dată și într-un singur moment. Și este o șansă pentru noi. (…) Și noi susținem cultura, susținem cartea și în felul acesta ne construim viitorul. (…) Hristos a Înviat!”.

În discursul său, Dinu Iancu-Sălăjeanu – președintele Consiliului Județean Sălaj, a zis: „ (…) Am ascultat orchestra și vă spun sincer că, prima dată, mi s-a părut nepotrivit repertoriul pe care l-a ales. Pe urmă, mi-am adus aminte de Lucian Blaga, care spunea că «veșnicia s-a născut la țară». Ascultând acele melodii, mi-am adus aminte de părinții și de bunicii mei, de cei care cântau din inima și sufletul celor care au izvorât acele melodii. (…) În acea lume am pășit și eu pragul bibliotecii din Bălan. Și așa mi-a rămas în minte mirosul hainelor noi pe care le purtam de Paști. Tot așa mi-am adus aminte și de mirosul cărților din bibliotecă. Și socotesc că această întâlnire a noastră este o sărbătoare a spiritului, a bogăției culturale pe care o putem avea fiecare în noi. (…) Biblioteca ne oferă un spațiu unde încep realțiile de prietenii, unde încep anumite valori ale noastre, care înseamnă cunoaștere, lectură, educație și comunitate. Sunt 75 de ani de existență a unei instituții, care a oferit tinerilor societății noastre sălăjene foarte multe lucruri de care au avut nevoie. (…) Eu n-o să mă las pradă unor impresii exterioare întâlnirii noastre și o să fiu încrezător în valorile care au dus la creșterea, unitatea și valorizarea acestor oameni frumoși din Țara Silvaniei, județul Sălaj, și de ce nu!, din întreaga noastră Românie. Și socotesc că este momentul, la 75 de ani, să ne aducem aminte de fondatorii acestei instituții, de directorii și bibliotecarii, care, ani și ani la rând, au muncit cu dăruire, cu pasiune și cu încredere, că munca lor va forma oameni și caractere, și va da lumii o viață și o față mai bună. M-am uitat și eu la poze, m-am gândit că nu este drept să mă uit la poze când cineva vorbește în fața mea, dar cred că și acesta este un exercițiu prin care ne putem aduce aminte de cei care au trudit în această instituție. Și este momentul să le mulțumim foarte mult celor trecuți în veșnicie, să ne rugăm lui Dumnezeu să-i pună în Panteonul neamului românesc și să-i oblăduiască de-a pururea! Celor care sunt astăzi bibliotecari, doamnei Director, eu le mulțumesc pentru că 75 de ani nu este doar un popas, este un nou început cu provocările inerente prezentului! Socotesc că dumnealor, colectivul de astăzi, își va face datoria pe deplin. Am văzut că au pus biblioteca județeană ca și-un far de la Zalău, un far care prin razele lui să ajungă în fiecare colț al Județului Sălaj. Acolo, unde foarte mulți copii își doresc să vadă un semn de înnoire, de speranță de la Zalău. De aceea, le mulțumesc foarte mult pentru munca lor! Îi asigur de sprijinul instituției pe care o conduc și de sprijinul tuturor cetățenilor județului Sălaj, pe care îl reprezentăm. Să fiți convinși că munca dumneavoastră este benefică și că va fi susținută în continuare. Și pentru noi biblioteca trebuie să vă fie o familie. Și m-aș gândi la ce-am citit și eu, când mai am timp, că o bibliotecă, prin fiecare carte, este o poartă spre sufletele celor care trăiesc în acest areal. Să aveți mulți, mulți ani de activitate, în continuare! Și să vă bucurați de succesul pe care îl meritați deplin! Vă mulțumesc mult pentru atenție!”.

Doamna bibliotecară Dalia Mintaș, prezentând volumul „Moștenirea Sălajului – Scrieri despre Sălaj”, a spus: „(…) Fiecare titlu adunat între coperțile acestui volum, fie că e o carte, un articol sau o cercetare, este o mărturie despre cine suntem, de unde venim și ce lăsăm în urmă, despre identitatea noastră, despre valorile și reperele care ne-au modelat ca spațiu cultural. Este, în esență, o cronică a memoriei noastre colective. (…) Este un punct de plecare solid pentru noi cercetări, o resursă educațională utilă și o formă de recunoștință față de cei care, de-a lungul timpului, au scris despre specificul și valoarea acestui ținut. (…) Este darul nostru, al Bibliotecii Județene, către comunitate, dar și o promisiune că vom continua să ne îngrijim de patrimoniul scris al județului cu aceeași responsabilitate și pasiune. (…)”.

Doamna manager Mariana Lucia Marian, prezentând „Ghidul Bibliotecii Județene Sălaj”, a zis: „(…) Această instituție modernă, deși înființată numai în anul 1950, constituie o resursă esențială de educație și cultură pentru cetățenii județului. Volumul de față surprinde activitatea și diversitatea serviciilor și a colecțiiolor bibliotecii, și vine în întâmpinarea celor care doresc să o cunoască îndeaproape. Acest ghid este mai mult decât o simplă prezentare a compartimentelor și activităților noastre, este o invitație la descoperire. Veți găsi aici nu doar informații despre colecțiile de carte, evenimentele culturale sau programele de lectură, ci și despre spiritul unei comunități, așa cum amintea și domnul Președinte. În fiecare raft al bibliotecii se află o lume a ideilor, iar fiecare cititor care își petrece timpul în aceste spații devine parte dintr-o poveste mai mare, aceea a învățării continue. Ne dorim ca acest ghid să fie o punte între noi și dumneavoastră, cititorii noștri. Sperăm că vă va ajuta să descoperiți tot ceea ce biblioteca are de oferit, că vă veți simți mereu bineveniți în acest templu al cunoașterii și veți pătrunde tainele unei biblioteci și, implicit, frumusețea muncii de bibliotecar. (…)”.

Doamna Mariana Lucia Marian a înmânat câte o DIPLOMĂ DE APRECIERE, în semn de respect pentru contribuția deosebită adusă în promovarea și susținerea activităților bibliotecii și implicarea în viața culturală a județului, domnilor: Dinu Iancu-Sălăjeanu și Cristian-Claudiu Bârsan. Aceleași diplome au fost pregătite pentru doamnele: Mariana Vlaicu – bibliotecară peste 30 de ani și directoare 1999-2004 și Florica Pop – peste 25 de ani bibliotecară și manager 2004-2021, lipsind motivat.

În final, participanții au fost invitați la vernisajul expoziției cu lucrări ale elevilor Liceului de Artă „Ioan Sima” din Zalău și la fotografii de grup. De asemenea, au fost poftiți la un pahar cu șampanie, alături de o gustare cu preparate de patiserie sălăjeană!

Așa s-a desfășurat festivitatea de sărbătorire a Bibliotecii Județene „Ioniță Scipione Bădescu” din Sălaj, cea care a fost de-a lungul celor 75 de ani, un reper esențial pentru generații de cititori, cercetători, profesori și pasionați ai culturii și informației.

La mulți ani, Biblioteca Județeană Sălaj!

prof. Marin ȘTEFAN – UZPR,

publicist, Șimleu Silvaniei