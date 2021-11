În aceste zile, Biblioteca „Alexandru Șterca Suluțiu” din Șimleu Silvaniei împlinește 70 de ani. Ea a luat ființă datorită donațiilor cititorilor de carte șimleuani. Azi se poate mândri cu cele 67320 de volume în dotare, plus o bogată colecție de publicații actuale. În ultimii ani și-a extins spațiul. În felul acesta, frecvent ea devine sală de clasă pentru elevii Școlii Gimnaziale „Silvania”, director Angela-Maria Lipo, profesoară de citire, cea care își organizează aici numeroase conexiuni, ori lansări de carte.

În prezent, ea are un număr de peste 1500 de cititori și, cu toată pandemia, numărul elevilor celor care-i calcă pragul este în creștere. Într-un oraș al școlilor, mi se pare puțin!

Din păcate, zestrea de carte în ultimii doi ani a sporit doar din donații. Biblioteca este deschisă de luni până vineri, între orele 8 și 16. Le stă la dispoziția cititorilor Mihaela Pop și Costălaș Alin.

Cei care n-au uitat de ziua aniversară a bibliotecii au fost cadrele didactice și elevii Școlii Gimnaziale „Silvania”. Au marcat momentul printr-o manifestare sub genericul „Ziua bibliotecii”, „ZIUA SPIRITUALITĂȚII NOASTRE”.

LA MULȚI ANI ȘI LA MAI MULȚI CITITORI AI BIBLIOTECII SEPTUAGENARE!

prof. Octavian Guțu