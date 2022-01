Beat la volan pe un drum din Nuşfalău

Poliţişti din Şimleu Silvaniei au oprit în cursul zilei de marţi, 4 ianuarie, pentru control, un autoturism care circula prin localitatea Nuşfalău. La volanul acestuia se afla un bărbat de 37 de ani din comuna Nuşfalău, iar la testarea cu alcooltestul a evidenţiat o alcoolemie de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat. Poliţiştii au întocmit dosar penal şi continuă cercetările pentru infracţiunea de conducere sub influenţa alcoolului.

Peste 200 de infracţiuni de conducere sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe pe drumurile din Sălaj

Reprezentanţiii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sălaj menţionează că astfel de fapte au fost constatate şi în anul 2021, când polițiștii cu atribuții pe linie rutieră au constatat 225 de infracțiuni de conducere sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. De asemenea, pentru conducere sub influenţa alcoolului au fost aplicate şi 416 sancțiuni contravenționale. Reprezentanţii IPJ Sălaj reamintesc că a bea la volan sau a conduce sub influența băuturilor alcoolice, ori a substanţelor psihoactive, reprezintă o încălcare a legii, indiferent ce părere au unii despre asta. “Dacă conduceți cu alcoolemie peste limita legală, puteți face închisoare, sau vă puteţi pierde slujba ori familia. Peste 200 de infracţiuni au fost constatate de poliţişti, pe acest segment, în anul 2021. Conducerea în stare de ebrietate sau sub influenţa altor substanţe crește probabilitatea de a produce accidente, de a lăsa sechele pentru toată viața, sau de a răni un alt partener de trafic sau pieton. A-ți forța norocul ziua sau noaptea târziu pe drumul spre casă sau de acasă la prieteni este un joc riscant. Polițiștii din Sălaj sunt permanent la datorie și aveți mari șanse să fiți opriți și testați cu alcooltestul. Dacă aveți norocul să nu fiți opriţi, riscați să faceți un accident, iar concluzia este că nu merită să fiți implicați în astfel de situații’’, au transmis reprezentanţii IPJ Sălaj.

