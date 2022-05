Beat la volan, a provocat un accident

Un accident de circulație, soldat doar cu pagube materiale, a avut loc la începutul acestei săptămâni în localitatea Boghiș. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sălaj, poliţiştii Secţiei 7 Poliţie Rurală Nuşfalău au fost sesizaţi de către un tânăr de 30 de ani, din comuna Valcău de Jos, despre faptul că a fost implicat într-un accident în localitatea Boghiş. Din primele cercetări a reieşit că un bărbat de 39 de ani, din comuna Sâg, în timp ce conducea mașina pe drumul din localitatea Boghiş a pierdut controlul, a pătruns pe sensul opus de circulaţie şi s-a izbit de un autoturism condus de tânărul de 30 de ani din comuna Valcău de Jos. În urma impactului au rezultat pagube materiale. Ambii participanţi la trafic au fost testaţi cu alcooltestul. „În cazul tânărului de 30 de ani, rezultatul a fost negativ, iar în cazul bărbatului a rezultat o alcoolemie de 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările sunt continuate de poliţişti pentru infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului”, au precizat reprezentanții IPJ Sălaj.

Nu conduceţi dacă aţi consumat alcool!

Consumul de băuturi alcoolice constituie un factor de risc asupra traficului rutier, influenţând în mare măsură producerea accidentelor, întrucât alcoolul reduce viteza de reacţie şi precizia mişcărilor. De multe ori, conducătorii auto aflaţi sub influenţa alcoolului comit frecvente încălcări ale normelor de circulaţie, fie conduc cu viteză excesivă, fie se angajează în depăşiri neregulamentare sau execută în mod periculos virajele. Tot alcoolul îi determină pe unii să urce la volan fără a poseda permis de conducere, să conducă maşini neînmatriculate ori să părăsească locul accidentului fără încuviinţarea poliţiei. În cazul în care fapta constituie contravenţie, şoferul este sancţionat cu amendă cuprinsă între 1.305 lei şi 2.900 de lei, iar permisul de conducere se reține pentru o perioadă de 90 de zile. Dacă în urma recoltării probelor biologice rezultă o valoare de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge vorbim de existenţa unei infracţiuni. Legea pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani sau amendă conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge sau care se află sub influenţa unor substanţe psihoactive. “Vă recomandăm în continuare să nu conduceţi după ce aţi consumat băuturi alcoolice. Atunci când participaţi la o întâlnire unde urmează să se consume băuturi alcoolice, anticipaţi acest lucru şi asiguraţi-vă transportul la plecare”, au transmis reprezentanții IPJ Sălaj.