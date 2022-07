Barza neagră, specie rar întâlnită în România, și-a făcut apariția pe Someș

Aflați într-o misiune de patrulare pe Someș pentru prevenirea și combaterea braconajului, reprezentanți ai Clubului Pescarilor din cadrul Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Sălaj au fotografiat un exemplar de barză neagră, specie rar întâlnită pe teritoriul țării noastre sau cel puțin în zona Sălajului.

Potrivit Administraţiiei Podişului Nord Dobrogean, ca dimensiuni, barza neagră este puţin mai mică decât barza albă. Lungimea corpului este de 90 – 105 cm şi are o greutate medie de 3.000 g. „Anvergura aripilor este cuprinsă între 173 – 205 cm. Adulţii au înfăţişare similară şi ating acest stadiu numai în al patrulea an de viaţă. Este o specie migratoare ce iernează în Africa și sosește în Podișul Nord Dobrogean la sfârșitul lunii martie. Comparativ cu barza albă, barza neagră soseşte primăvara mai târziu şi pleacă toamna mai târziu. Cuibul este amplasat în treimea superioară a arborilor bătrâni și e o construcţie mare (poate depăşi 1 m în diametru şi chiar în înălţime), fiind alcătuit din crengi fixate cu pământ. În interior este căptuşit cu muşchi, resturi vegetale sau balegă uscată. Retrase şi sfioase, cuibăresc în păduri, în cuiburi pe care le folosesc mai mulţi ani şi pe care le repară şi consolidează în fiecare an. Se hrăneşte în special cu ţipari când îi găseşte, mamifere mici, pui de păsări, ouă, broaşte, moluşte, lipitori, râme, şopârle, şerpi, insecte. Este o specie mult mai rară și mai retrasă, comparativ cu barza albă. Evită complet prezența umană”, se mai arată în prezentarea specialiștilor din cadrul APND.

Foto: Veronica Ispas