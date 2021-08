Bărbat reținut după ce a încercat să mituiască doi polițişti

Un bărbat a fost reținut pentru 24 de ore după ce a încercat să mituiască doi poliţişti pentru a trece cu vederea faptul că nu poseda permis de conducere şi în plus, se afla şi sub influenţa băuturilor alcoolice. Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, la finalul săptămânii trecute, mai exact duminică – 8 august, bărbatul, ND, a fost prins pe un drum public conducând un autoturism fără a poseda permis de conducere, dar şi sub influenţa băuturilor aclooclice. Acesta le-a promis martorilor LSE şi KR, agenţi de poliţie judiciară în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj, suma de 200 de euro, apoi sumele de 1000 şi 3.500 de lei pentru a-i determina pe aceştia să nu continue cercetările cu privire la persoana sa. Agenţii de poliţie nu au dat curs propunerii inculpatului şi au denunţat fapta. Astfel, în ziua precizată Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj a dispus reţinerea inculpatului ND pentru 24 de ore, iar următoarea zi s-a dispus punerea în mişcarea acţiunii penale şi faţă de inculpat a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. “Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor cauzei şi stabilirii răspunderii penale. Punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, a precziat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj. În activităţile desfăşurate procurorul a beneficiat de sprijinul lucrătorilor de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Sălaj.

