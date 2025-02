Bărbat din Șimleu Silvaniei, condamnat la închisoare

Nu puține sunt cazurile unor șoferi care urcă la volan sub influența băuturilor alcoolice ori sub a altor substanțe. Cu atât mai mult, pericolele pe șoșelele din întreg județul sunt tot mai numeroase din cauza unor astfel de situații. Însă, inconștiența este pedepsită de oamenii legii, iar cei ce au încălcat legea suportă consecințele faptelor săvârșite. Acesta este și cazul unui bărbat care va ajunge după gratii pentru o perioadă de un an și șase luni.

Polițiștii de inviestigații criminale, din cadrul Poliției orașului Cehu Silvaniei, au pus în aplicare, la data de 19 februarie 2025, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru un bărbat în vâstă de 53 de ani. Cu origini din Șimleu Silvaniei, acesta a fost condamnat la o pedeaspă cu închisoarea pentru o perioadă de un an și jumătate. Decizia condamnării a fost luată ca urmare a săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.