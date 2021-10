Bărbat din Sălaj, executat silit pentru un leu

Un bărbat din localitatea Hida, judeţul Sălaj, a fost executat silit pentru o datorie de doar un leu. Bărbatul Iosif Pop, în vârstă de 66 de ani, susţine că nu ştia nimic de această datorie şi că nici nu a fost înşţiinţat că ar avea această sumă de plată. Deşi are doar un leu de plată, sălăjeanul trebuie să achite aproape 5.000 de lei executorului judecătoresc. “Am primit plicul, prin care am fost înştiinţat că sunt executat. Neştiind ce reprezintă suma aceasta m-am adresat unui jurist care a citit cu atenţie titlul executoriu şi mi-a spus că sunt executat pentru suma de un leu”, a precizat bărbatul pentru observatornews.ro. Conform sursei citate, juristul a declarat că s-a amuzat de hârtia cu titlul executoriu. “Nu e de râs, dar nu am avut cum să nu râd. Pentru fabuloasa munca de a recupera un leu cere 4.957 de lei. (…). Fascinanta Românie. Ne bucurăm că trăim aici!”, a declarat pentru sursa amintită juristul. Din câte se pare, datoria în valoare de un leu ar fi la o bancă, dar sălăjeanul care a primit titlul executoriu nu ştie de aceasta şi nici măcar nu ar avea cont deschis la banca. Acesta nu vrea să se lase cu una, cu două și spune că este pregătit să își caute dreptatea. De cealaltă parte reprezentanţii băncii au declarat pentru www.stirilekanald.ro că au aflat din mass-media de cazul unei executări silite pentru un debit de un leu. “Pentru corecta informare a opiniei publice, creanța de un leu către bancă nu există și nu poate fi invocată pentru a justifica cheltuieli de executare silită. Mai mult, banca nu inițiază proceduri de executare silită pentru sume modice, tocmai pentru a preveni astfel de situații în care cheltuielile de executare exced sumei datorate. Suntem, așadar, în fața unei erori a executorului judecătoresc care, în mod greșit a menționat numele băncii, prejudiciindu-ne imaginea. Este o vorba de o cerere de executare silită prin care urmărește să-și recupereze propriile cheltuieli de executare, la care, din câte cunoaștem, a renunțat între timp”, arată CEC Bank pentru sursa citată.

