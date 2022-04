Atenție! Silvicultorii au semnale că au reapărut urșii în pădurile Sălajului

Prezența mai multor urși în pădurile Sălajului a fost confirmată în ultima perioadă, au anunțat astăzi în cadrul ședinței Colegiului Prefectural, oficialii Gărzii Forestiere Sălaj.

Anul trecut, prezența urșilor a fost semnalată în mai multe zone din județ, în special în pădurile din zona Cizer, la Buciumi și Gârbou. Directorul Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Sălaj, Cristian Crișan, ne-a declarat că există semnale cu privire la prezența urșilor pe teritoriul județului Sălaj. „Sălajul nu a avut populații de urși până acum un an sau doi. Am avut deja comisii pentru despăgubiri. Urșii atacă de cele mai multe ori stupii. Desigur, acolo unde sunt atacuri ale urșilor sau lupilor, populația ne semnalează. În acest an avem o comisie alcătuită în urma unor asemenea atacuri. În 2021 au fost constituite patru comisii la urs și cinci la lup”, a declarat coordonatorul Gărzii Forestiere Sălaj, Dan Maxim. Contactați telefonic, mai mulți vânători autorizați din Sălaj ne-au confirmat că au semnale clare cu privire la prezența urșilor în județul nostru.

