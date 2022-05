Asistentă medicală de la Spitalul Județean de Urgență Zalău, premiată de ministrul Sănătății

Maria Mate este asistentă medicală în cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău și a fost premiată de ministrul Sănătății, Alexandru Rafila. Evenimentul a avut loc în cadrul ediției a X-a a premiilor Dr. Mózes Carol din Oradea.

„Vineri și sâmbătă, 13-14 mai 2022, am avut activități numeroase la Oradea. Nu am mai fost în orașul de pe râul Crișul Repede de mulți ani. Primul eveniment la care am participat a fost a X-a ediție a premiilor Dr. Mózes Carol, acordate asistenţilor medicali din Bihor, Sălaj și Satu Mare. Festivitatea a fost găzduită de Primăria Oradea, fiind organizată de Fundația pentru Sănătate Bihor, în parteneriat cu Fundația Partium și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – filiala Bihor. În sala de festivități a Primăriei Oradea m-am aflat alături de ministrul Dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, Cseke Attila, a viceprimarului municipiului Oradea, Arina Moș, a Presedintelui Fundatiei, Prof. Dr. Aurel Mohan și a multor alți invitați. Premiile au fost primite de Nicoleta Hinț, Olimpia Pantya, Elena Szalo și Crina Ungur din instituțiile medicale bihorene, Corina Cociotă din Satu Mare și Maria Mate din Zalău. Felicitări și mulțumiri pentru sprijinul acordat oamenilor în suferință”, este mesajul ministrului Alexandru Rafila.

Sursa foto: Facebook Alexandru Rafila