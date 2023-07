Artiști de renume promovează Sălajul prin pictură

Puțini sunt cei care știu că artiștii care participă la ediția din acest an a Simpozionului Internațional de Arte Vizuale „Arta în Grădină” sunt profesioniști cu rezultate semnificative. Unul este creatorul unor personaje de desen animat, altul a expus la Cannes și a fost premiat la Madrid, un alt artist este un roman stabilit cu decenii în urmă în Franța, dar pe toți îi unește pasiunea pentru pictură, pentru desen.

Dorin Crețu (Franța), Florin Gherasim (Cluj-Napoca), Flavius Lucăcel (Cluj-Napoca), Adrian Rauca (Cluj-Napoca), Szatmari J. Otto (Ungaria), Radu Șerban (Cluj-Napoca), Gil Turculeț (Cluj-Napoca) și Robert Vraciu (București), toți acești artiști participă la ediția a XII-a a simpozionului, iar cu câțiva am avut plăcerea de a sta de vorbă. Dramaturgul Flaviu Lucăcel este sălăjean, este un om îndrăgostit de pictură, de pădure, de piatră și de ceea ce au lăsat în urmă românii de la sat. Născut în localitatea sălăjeană Aluniș, Flavius este pictor, poet și dramaturg cu numeroase expoziții la activ și totodată dramaturg jucat și publicat, un polivalent greu de prins într-o formulă. A publicat 13 volume de teatru, a fost nominalizat pentru Premiul UNITER pentru cea mai bună piesă a anului 2015, a obținut numeroase premii, printre care Premiul „Piesa anului” conferit de Clubul Dramaturgilor din Bucureşti, Premiul „Radu Stanca” al Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România sau Premiul „Negoiţă Irimie” al Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor. A prezentat o serie de spectacole-lectură și are la activ numeroase proiecte expoziționale. În ultimele trei decenii, Flavius Lucăcel a câștigat numeroase premii în poezie, joacă, pictură, expoziții personale. Flavius a expus anul trecut și la Cannes, expoziția sa fiind găzduită de „Black Sails – Taverna piraților de bucătarul LeChat”. Vizitatorii au fost invitați să descopere o altfel de lume a vinului, o poveste pictată pe doage vechi, o lume în care strugurii sunt culeși, iar apoi frământați cu picioarele pentru a stoarce mustul. Lucrările lui Flavius Lucăcel au fost expuse într-o atmosferă muzicală aparte, creații ale compozitorului și pianistului canadian David Simon Hodos, muzica artistului având ca tematică istoria vinului. În ultimii ani, artistul și-a dedicat timpul picturii. Recuperează ramele unor ferestre din case vechi, unele aflate în colaps, le curăță, iar apoi le pictează printr-o tehnică personală. La finalul discuției, Flavius mi-a spus că a pictat 15 ore fără întrerupere, iar asta este dovada clară că s-a apropiat foarte mult de această formă de artă. La simpozionul din Jibou, Flavius a surprins părți din istoria familiei nobiliare Wesselenyi.



Robert Vraciu, bucureșteanul și Sălajul

Un alt artist cu care am stat de vorbă este Robert Vraciu, absolvent al Academiei de Arte din București, acesta aflându-se pentru prima oară în Sălaj. Artistul mi-a dezvăluit că nu i-a venit să creadă că un județ atât de mic cum este Sălajul are locuri așa frumoase și oameni deosebit de primitori. Robert a mărturisit că Sălajul a fost un fel de con de umbră pentru el, dar a devenit un colț care s-a umplut de lumină de îndată ce a ajuns aici. Un alt participant la simpozion este artistul Dorin Crețu, un brașovean stabilit cu mulți ani în urmă în Franța. Dorin vine foarte des în România, iar în acest an a poposit la Jibou, un loc unde se simte foarte bine. Discuția s-a dus și într-o zonă presărată cu umor, iar asta pentru că artiștii au constatat rapid că în Sălaj nu doar peisajele și bunătatea oamenilor sunt omniprezente, ci și pălinca, un simbol care nu lipsește nici măcar la micul dejun.

Otto, creatorul de personaje pentru desene animate

Szatmari J. Otto este un artist sălăjean stabilit în Ungaria. Vine în România ori de câte ori este posibil. A predat pictură, a făcut muzică, iar aproximativ un deceniu a fost creatorul unor personaje de desene animate. A desenat inclusiv peisaje pentru filme științifico-fantastice. Aceștia sunt doar o parte din artiștii prezenți în aceste zile la Jibou. Simpozionul a început în data de 16 iulie și se va încheia la mijlocul acestei săptămâni, evenimentul fiind organizat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Centrul de Cercetări Biologice Jibou și Primăria orașului Jibou. Marți, 25 iulie, de la ora 18, la Grădina Botanică din Jibou, va avea loc vernisajul expoziției de bilanț organizată cu lucrările realizate în perioada simpozionului de către artiștii participanți la tabăra de creație din acest an. Toate lucrările expuse vor fi donate și vor întregi colecțiile de artă contemporană ale instituțiilor organizatoare: Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Centrul de Cercetări Biologice Jibou și Primăria Jibou.