Aproape în comă alcoolică și fără permis

Luni, în jurul orei 22, polițiști zălăuani au oprit pentru control un autoturism, condus de un bărbat de 54 de ani, din municipiu. S-a stabilit faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule.

Totodată, în urma testării cu aparatul alcooltest a rezultat o valoare de 1,56 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la o unitate medicală, în vederea recoltării de probe biologice necesare pentru stabilirea alcoolemiei în sânge.

În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a deține permis de conducere și încredințarea unui vehicul pentru conducere pe drumurile publice unei persoane care nu posedă permis de conducere și se află sub influența alcoolului, cercetările fiind continuate de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Zalău.

M. S.