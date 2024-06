Apărătorii legii Riders of IPA au ajuns la Zalău

Sunt foști sau actuali oameni ai legii, dar pe toți îi leagă aceeași pasiune: motocicleta. Sunt grupați într-o comunitate internațională extraordinară, care se numește Riders of IPA (IPA – Asociația Internațională a Polițiștilor), iar zilele trecute, oameni inimoși, sufletiști, din România și Polonia și-au dat întâlnire la Zalău, totul pentru a marca un moment special.

Acest club de motocicliști s-a format cu ani în urmă în Polonia, dar s-a extins și în alte țări, iar Zalăul a fost orașul din România cu primul „pui” al clubului înființat în țara noastră. Dan Hadade este sălăjeanul care coordonează echipa de la Zalău și mi-a spus că prezența colegilor de la clubul „mamă” din Polonia a fost una care a marcat înființarea „prospect-chapter”, iar asta înseamnă un club Riders of Ipa la Târgu Jiu. Este un club cu o echipă ce trebuie să demonstreze că merită să fie consacrată, iar recunoașterea finală va veni după aproximativ un an. Am mai aflat de la Dan că în această entitate nu sunt acceptați decât oameni pasionați de motoare, dar care să demonstreze că sunt apărătorii legii nu doar în timpul exercitării profesiei, ci și în afara acesteia.

Acești motocicliști se întâlnesc, discută, participă la schimburi de experiență, se vizitează, pornesc în drumeții, organizează și coordonează inclusiv acte de caritate, iar partea și mai frumoasă este că apără legea peste tot unde ajung. Dan mi-a explicat că povestea Riders of IPA a început la inițiativa unui apărător al legii. Povestea a continuat, s-a dezvoltat și ajunge în tot mai multe locuri. Este o poveste în care nu sunt granițe, în care nu se face politică și în care nu au ce căuta certații cu. Sunt oameni faini cărora le dorim tradiționalul „Asfalt uscat!”.