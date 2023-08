Alertă în Sălaj! Mircea Vasile Mocuț este dat dispărut

Polițiștii îl caută pe Mircea Vasile Mocuț, un bărbat de 37 de ani, din Badon. Bărbatul a plecat de la domiciliul său din Zalău în jurul prânzului în data de 22 august, în mod voluntar, și nu s-a mai întors. Familia este îngrijorată și a apelat la autorități în încercarea de a-l găsi cât mai repede. Persoana dispărută poate fi ușor recunoscută după următoarele indicii: are o statură atletică, are înălțimea de 175 cm, are părul blond și ochii verzi. Totodată, la mâna dreaptă el are o infirmitate căpătată în urma unui accident (mâna îi este paralizată), motiv pentru care el poartă haine cu mânecă lungă. În momentul plecării de acasă, familia spune că el era îmbrăcat cu o bluză de trening cu glugă de culoare albastră (având inscripția ADIDAS), pantaloni de trening de culoare negri, o pereche de papuci negri. El avea în mână 2 sacoșe albe.

Oamenii legii din județ sunt acum în alertă și au cerut ajutorul cetățenilor. Persoanele care îl văd sau îl întâlnesc pe bărbatul dispărut sunt rugate să apeleze Serviciul Unic de urgențe 112, să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție, sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție pentru a oferi toate detaliile, pe care le cunosc sau pe care le-au aflat, care au legătură cu dispariția lui Mircea Vasile Mocuț.