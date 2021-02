Accidentul din Baia Mare: polițistul din Zalău nu se afla la volan

Polițiștii maramureșeni au finalizat, sub supravegherea procurorului de caz, cercetările în cauza privind accidentul din Baia Mare, de la sfârșitul săptămânii trecute, eveniment în care a fost implicat și un cetățean din Zalău, angajat al Poliției municipiului. Din cercetări a rezultat faptul că polițistul nu se afla la volan în momentul producerii accidentului, însă polițistul nu a rămas la fața locului, plecând cu autoturismul condus, așa cum s-a stabilit, de o altă persoană. Potrivit unui comunicat remis presei de IPJ Maramureș, după accident, polițistul s-a ascuns într-o scară de bloc din municipiu, acolo unde a fost găsit de echipa trimisă pentru efectuarea cercetării la fața locului. “În urma activităților de cercetare și investigare desfășurate de polițiștii băimăreni, s-a constatat faptul că la volanul autoturismului implicat în accidentul rutier produs în 30 ianuarie, pe strada Piața Revoluției la intersecție cu strada Culturii din Baia Mare, se afla bărbatul din Baia Mare, identificat la fața locului. Față de acesta s-a dispus continuarea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului. Bărbatul de 43 de ani, indicat în prima fază a cercetărilor de martorii oculari de la fața locului ca fiind presupusul conducător al autoturismului, are în aceasta fază procesuală, calitate de martor în acest dosar penal, urmând ca la finalizarea cercetării penale, procurorul de caz al Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare sa stabilească gradul de vinovăție al tuturor participanților la săvârșirea faptelor. Menționăm faptul că pe toată perioada cercetărilor, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de condamnare, toți participanții se bucură de prezumția legală de nevinovăție”, se arată în comunicatul IPJ Maramureș. În ceea ce privește controlul demarat la nivelul IPJ Sălaj în privința polițistului din Zalău, instituția nu a anunțat dacă acțiunea s-a finalizat și nici eventualele concluzii sau măsuri luate.

