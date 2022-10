A murit Gheorghe Gherman, preotul la inițiativa căruia a fost construit Centrul de Servicii Sociale „Sfântul Gheorghe” Românași

Da, a murit preotul sălăjean Gheorghe Gherman, inițiatorul celui mai mare centru de servicii sociale din Transilvania și cel căruia i se mai spunea și preotul orfanilor și vârstnicilor. Cunoscut și apreciat pentru implicarea în viața bisericească, dar și în promovarea valorilor, pentru elaborarea și punerea în practică a unor programe concrete de sorijinire a copiilor defavorizați și a persoanelor vârstnice, preotul Gheorghe Gherman a fost cel care a venit cu ideea construcției centrului de la Românași. Lucrările la Centrul social „Sfântul Gheorghe” au început în anul 2000, valoarea totală a investiției fiind atunci de peste 12.000.000 lei. Nu doar îngrijirea persoanelor vârstnice se numără printre acctivitățile instituției, ci și prevenirea abandonului școlar, îmbunătăţirea performanţelor școlare și reducerea decalajului între elevul de la sat și cel din mediul urban. Centrul de Servicii Sociale „Sfântul Gheorghe” a fost inaugurat în data de 23 mai 2015 în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu.

Cine a fost preotul Gheorghe Gherman?

Potrivit Episcopiei Sălajului, începând cu 1 august 1977, a fost numit ca părinte al credincioşilor din Parohia Românași. Preotul Gheorghe Gherman s-a născut în anul 1954, în satul Popteleac, comuna Gârbou, judeţul Sălaj, într-o familie de creştini ortodocşi români, Andrei şi Nina, de ocupaţie agricultori, fiind al doilea copil. Cursurile şcolii primare le-a urmat în satul Popteleac între anii 1961–1965, iar cursurile gimnaziale le-a urmat în localitatea Gârbou între anii 1965–1969. În toamna anului 1969 a început cursurile Liceului de Cultură Generală, secţia reală din oraşul Jibou, judeţul Sălaj, pe care l-a absolvit în anul 1973 când a obţinut diploma de bacalaureat. În acelaşi an a susţinut examenul de admitere la Institutul Teologic Universitar din Sibiu şi a fost declarat admis. În toamna aceluiaşi an a satisfăcut stagiul militar la Sf. Gheorghe, judeţul Covasna, ca militar cu termen redus la unitatea de vânători de munte, făcând parte din prima generaţie de teologi obligaţi să facă armata. Între anii 1974 – 1978 a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar din Sibiu. La 21 august 1977 a fost horotonit ca diacon şi la 22 august ca preot. În anul 1977 şi-a continuat cursurile anului IV, secţia fără frecvenţă la acelaşi Institut, pe care le-a absolvit în sesiunea din iunie 1978. În luna septembrie a aceluiaşi an a susţinut examenul de licenţă la catedra de Patrologie si Ecumenism, sub îndrumarea P.C. Diac. Prof. Dr. Constantin Voicu. De la instalarea în această parohie a desfăşurat o vastă activitate pentru buna administrare a parohiei, pentru păstrarea credincioşilor în sânul sfintei biserici şi readucerea la credinţă a celor rătăciţi. În 9 iunie 2001 a fost distins cu titlul de cetăţean de onoare al Comunei Românaşi. În perioada 2006-2008 a fost membru în Adunarea Eparhială a Episcopiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului, iar în perioada 2008-2010 a fost membru în Adunarea Eparhială a Episcopiei Sălajului. Pe plan social s-a implicat material şi financiar în ajutorarea copiilor orfani, a bolnavilor şi a bătrânilor lipsiţi de ajutor. A fost implicat în nenumărate programe de sprijinire a tinerilor, a elevilor orfani, a celor cu probleme de sănătate, a tinerilor proveniți din familii vulnerabile, a militat pentru educație, cultură, pentru promovarea valorilor. Drum lin, părinte!