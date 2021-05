A început campania de vaccinare anti-COVID la locul de muncă. O companie din Nușfalău, implicată în vaccinarea angajaților

Campania de vaccinare anti-COVID la sediile operatorilor economici din Sălaj a debutat în județul Sălaj la compania Boglarchamp din Nuşfalău, unde au fost vaccinate peste 100 de persoane, de către o echipă mobilă pusă la dispoziţie de Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Sălaj. “Vaccinarea la sediile companiilor vizează operatorii economici cu mai mult de 100 de angajaţi. Imunizarea poate fi realizată, după caz, prin intermediul personalului medico-sanitar propriu sau cu ajutorul echipelor mobile de vaccinare ale DSP Sălaj. În colaborare cu operatorii economici, DSP Sălaj va realiza planificarea efectivă, luând în considerare numărul persoanelor ce doresc a fi vaccinate şi intervalul de timp necesar pentru finalizarea vaccinării. Companiile cu mai puţin de 100 de angajaţi pot beneficia de programarea acestora la un centru de vaccinare, tot cu sprijinul DSP. După cum am spus de mai multe ori, vaccinarea este singura noastră armă cu care putem învinge epidemia COVID-19. În opinia mea, vaccinarea angajaților companiilor este un pas important în revenirea și stabilizarea economiei județului Sălaj. Încurajez toţi operatorii economici să profite de această ocazie”, a declarat Toma Dari, prefectul județului Sălaj.

Boglarchamp este unul dintre cei mai mari cultivatori de ciuperci din România, 65 la sută din piața națională de ciuperci provenind de la operatorul economic din Sălaj. Compania are 404 angajaţi, din care 75 la sută sunt femei, fiind unul dintre principalii angajatori din județ.

„În calitate de manager al companiei, am o responsabilitate pentru siguranța și sănătatea angajaților noștri, motivul pentru care am decis să profităm de această ocazie. 108 persoane au fost imunizate astăzi, ceea ce ne bucură foarte mult. Pe lângă asigurarea stabilității operațiunilor companiei, sentimentul de securitate al angajaților a crescut semnificativ după vaccinare. Suntem recunoscători personalului medical al DSP, care a oferit condițiile necesare și a oferit o mână de ajutor pe tot parcursul vaccinării. Susțin inițiativa, vaccinarea fiind extrem de sigură și rapidă. Recomand cu încredere fiecărei companii să profite de această oportunitate”, a precizat Gergely Nemeti, proprietarul Boglarchamp.

În cadrul acestei campanii, pot beneficia de vaccinarea anti-COVID atât angajaţii proprii ai companiilor, cât şi cei ai subcontractorilor şi rudelor acestora, în spaţii adecvate, amenajate la sediul companiilor sau în centre de vaccinare, fără a fi necesară programarea în platformă. Persoanele vaccinate vor fi înregistrate în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV) şi li se va elibera adeverinţă de vaccinare.

Pentru planificarea la vaccinare, angajatorii trebuie să întocmească o listă nominală a persoanelor eligibile, listă ce se transmite Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Sălaj, la adresa de mail dspsalaj@artelecom.net.

Pentru operatorii economici cu un număr mai mic de 100 de angajaţi, DSP Sălaj va programa persoanele care doresc să se vaccineze la un centru de vaccinare fix, în funcţie de listele întocmite de angajator.

Share Tweet Share