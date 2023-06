A fost prins beat în timp ce conducea pe bulevard

Data de 2 iunie nu a fost deloc o zi reușită pentru un bărbat din localitatea Doba, de 55 de ani, acesta fiind oprit în trafic conducând un autoturism pe bulevardul Mihai Viteazu din Zalău. În urma procedurii de testare rapidă cu aparatul etilotest, s-a constatat că bărbatul se afla sub influența băuturilor alcoolice, deoarece acesta prezenta o concentrație alcoolică de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorului auto în cauză i-au fost recoltate și probe biologice în vederea stabilirii exacte a alcoolemiei. Pe baza probelor obținute, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

