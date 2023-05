A condus prin Șărmășag beat și fără permis

Un bărbat este acuzat că a condus beat prin Șărmășag. Iar asta nu este totul. Oamenii legii au constatat că localnicul nu are nici permis de conducere. Luni, 22 mai, la ora 18, pe strada Stadionului din Șărmășag, polițiștii au depistat și oprit în trafic un localnic, în timp ce conducea un autoturism, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. În urma testării cu aparatul etilotest, s-a constatat că acesta prezenta o concentrație alcoolică de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Share Tweet Share