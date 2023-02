A condus beat și fără permis și a ajuns în arestul poliției

Un b ărbat în vârstă de 37 de ani din comuna Băbeni a fost reținut luni – 6 februarie, pentru 24 de ore în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj . Motivul? La finalul săptămânii trecute, a condus sub influența alcoolului și a lovit un autoturism parcat regulamentar în fața unei case din localitatea Poienița, comuna Băbeni. Imediat după producerea accidentului, la fața locului au ajuns polițiștii care l-au testat cu aparatul alcooltest care a indicat o concentrație alcoolică de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, în urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că acesta avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Acestuia i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei și a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere a unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat și conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența alcoolului. După expirarea mandatului de reținere judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul J udecătoriei Jibou a dispus pe numele bărbatului de 37 de ani, măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioad ă de 60 de zile.

