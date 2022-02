A ajuns la spital după ce s-a urcat beat la ghidonul unui ATV

Un bărbat în vârstă de 46 de ani din localitatea Horoatu Crasnei s-a ales, la finalul săptămânii trecute, cu un dosar penal. Motivul? S-a urcat la ghidonul unui ATV neînmatriculat, deşi era sub influenţa băuturilor alcoolice, apoi s-a răsturnat cu acesta pe partea carosabilă şi, în plus, a suferit leziuni. În urma incidentului acesta a fost transportat la o unitate medicală unde i-au fost acordate îngrijiri medicale, dar și pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Testarea cu etilotestul a indicat 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. “În cauză, polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, conducere sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat”, au precizat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj.

foto cu caracter informativ