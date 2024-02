Un bun prieten m-a întrebat dacă mi-am cumpărat destule conserve și făină pentru pâine. Nu știam dacă glumește sau dacă își bate joc de mine. Omul este convins că vine războiul peste noi și că armata României este ca inexistentă. Inițial m-am enervat și mi-am zis în gând că amicul meu e dus cu pluta, că e nebun. Seara, ajuns acasă, în liniște, războiul mi-a revenit în minte. Ce s-ar întâmpla dacă mâine România ar fi atacată? Să ne ferească Dumnezeu. Ceea ce văd eu de la începerea războiului din Ucraina este veșnica poziție a politicienilor români, care au pe buze un singur cuvânt: NATO. Desigur, e foarte bine că suntem în NATO, pentru că altfel era vai de steaua noastră. Eu doar mă întreb dacă nu ne bazăm exagerat de mult pe alții și deloc pe noi. Ar face față România unui eventual atac armat, câți români ar ieși să-și apere țara, câți sunt dispuși să pornească în apărare? Ce glumă bună, nu? Statistic, NATO ar face față cu brio unui eventual atac al rușilor, dar faptic? Recent am recitit o carte despre campania militară a lui Napoleon în Rusia și un volum despre invazia nemților pe pământurile rușilor. Știm cu toții cât de victorioase au fost armatele celor doi. Nu sunt pesimist, dar Pământul clocotește, Europa fierbe, se bazează pe forța americanilor. Îmi este puțin teamă de dependența asta față de America. Chiar așa, ce faceți dacă mâine cade o rachetă în mijlocul Zalăului? Știți unde să vă adăpostiți, știți unde sunt adăposturile de protecție civilă, câți dintre bărbați știu cum să acționeze, ce să facem, cum să facem? Sper că nu vom ajunge niciodată într-un război. Între timp, în România, bărbații din sistemul militarizat ies la pensie în floarea vârstei. Nu îi acuz de nimic, nu fac decât ce spune legea. Are, oare, România capacitatea militară reală de a face față unei eventuale invazii? Sunt sceptic, foarte sceptic. Tare mă tem că primii care vor trece granițele sunt șmecherii cu bani, mulți politicieni, iar oamenii cinstiți, simpli, adică fraierii, vor muri primii, nu? Am pornit televizorul. O televiziune cunoscută deja pentru rahatul pe care îl răspândește zilnic găzduia o dezbatere și anunța că vine un nou război mondial, că vine sfârșitul lumii. Am închis televizorul, s-a făcut liniște. Pace!

Share Tweet Share