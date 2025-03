Daniel Săuca

Recent, la un centru de servicii sociale, mi-am dat seama, de fapt, mi-am reamintit, că viața e și în altă parte. Ne pasă doar de viața noastră, a celor „normali”. Uităm că sunt printre noi și ființe umane care au nevoie de sprijinul societății, comunității, chiar dacă sunt pe ultimul drum al vieții umane. Sunt pline azilele patriei de locatari. Pentru nu puțini, e prilej de business. Capitalismul de mânuță cu dragostea pentru semeni. Mă rog, e un fel de a spune mai „delicat” că, de fapt, nu ne pasă. Trăim în „bulele” noastre de pe așa-zisele rețele de socializare sau în „zonele” divertismentului. Și aproape nimic mai mult. Ce ridicole, totuși, sunt isteriile electorale în fața morții. Scriam undeva că mi-am pierdut multe ore în viață uitându-mă la meciuri de fotbal. Am fost, na, un microbist. Acum, gândindu-mă mai bine, pot spune că mi-am pierdut alte multe ore prețioase din viață urmărind dezbateri politice, declarații de tot felul, analize. Am citit mii de articole doar pentru a constata că viața e și în altă parte. Mă rog, e un fel de a spune nu că nu îmi pasă de destinul politic al țării, ci că ar merita să fim mai atenți și la problemele sociale reale din societatea românească. Și nu sunt puține. Explozia extremismului politic dă socoteală și de aceste probleme, pe care nu le putem ascunde sub preșul democrației. E ciudat, firește: aparent, trăim în cea mai bună dintre Româniile posibile, dar asta e, de prea multe ori, doar o poveste. O poveste politică.

P.S.: Ce tare! „Universitatea bucureșteană SNSPA condusă de Remus Pricopie l-a nominalizat joi pe președintele Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace, potrivit unui comunicat al instituției” (g4media.ro). Poftim? E pe bune?…