Vânătoarea de vaccinați și canicula fără săpun

La naiba, a reapărut pandemia și își arată colții exact acum, în plină vară. Până și eu sunt sătul de știri, de comunicate, de măsuri, de mască, de toată nebunia asta, dar n-am ce face. Au reapărut și discuțiile, nervii, înjurăturile la adresa celor care vorbesc despre pandemie, despre boală și vaccin. Românul s-a trezit brusc și demonstrează iar că este priceput la toate. Am și uitat de pandemie când mi-a venit factura la curent. Pe drumul spre efectuarea plății și golirea cardului, trotuarul mi-a scos în cale un fost coleg de breaslă. Ne-am salutat, am discutat, vacanțe, carieră, știți voi. Omul m-a întrebat dacă sunt vaccinat, dacă m-am lăsat împuns cu acul. Am râs și i-am spus că am trecut de mai multe ori pe la cabinetul cu ace de băgat în brațe. Atât i-a trebuit omului să audă. S-a apucat de mine, m-a „scrofălit”, m-a îmbrâncit verbal, m-a făcut prost, idiot, neștiutor, un jurnalist inconștient pentru că am ajuns să ascult de nenorociții de doctori din Zalău, oameni conduși de oculta mondială, de masoni, chiar și de evrei. Am crezut că mă ia și la niște palme în plină stradă. Lumea se uita la noi de parcă eram la bâlci, numai că data asta eu eram cel tăcut și zâmbitor. Nu mi-a venit să cred ce a făcut boala asta din oameni, au ajuns să se certe oamenii între ei, vaccinații cu nevaccinații. N-am mai așteptat, nu mai am răbdare să ascult dereglați mintal și nesimțiți, nu mai vreau, nu-i mai accept. Am făcut-o de mult prea multe ori, gata, s-a terminat, am o singură viață. M-am îndepărtat de tipul ăsta lăsându-l în timp ce continua să vorbească tare și cu nesimțire. Faptul că eu m-am vaccinat a ajuns problema lui în acel moment. Am plecat, am scăpat de un nebun, dar mai ales de mirosul unei transpirații care făcea knockout până și cele mai rezistente nări. Nu înțeleg de ce, pe noi românii, ne interesează veșnic viața altuia, problemele colegului, datoriile vecinului sau dacă tu și eu ne-am vaccinat sau ba. Cred că ne-am îmbolnăvit cu toții, iar medicamentul salvator a căzut în cea mai adâncă fântână posibilă, acolo de unde au ieșit afară prostia, lăcomia, ura și tot ce mai negru pe pământ. Doamne, dă-ne multă înțelepciune și mult așteptata ploaie!

