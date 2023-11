Un vis urât

Șarpele avea un cap mare, iar din gură îi ieșea un șuierat lung, subțire, ascuțit, care-mi spărgea pur și simplu timpanele: ,,O să vezi tu din 2025 deficit bugetar! Dar ce impozite și taxe te așteaptă, numai să treacă alegerile!”. Cum așa?, am întrebat. De ce susții asta?, am continuat eu. ,,Pentru că în prezent trăiești peste posibilități. Așa a spus economistul-șef al BNR, iar dacă o spune ditamai oficialul, al ditamai BNR-ul, înseamnă că așa este.” Dar ce a spus acesta?, insist. ,,A spus așa: Noi trăim mai bine decât ne putem permite. Pentru că asta înseamnă să te împrumuți și să-ți crești deficitele. Am tocat-o pe excursii, pe vile, pe Vuittoane, pe mașini de fițe etc. Hai să spunem poporului, care urlă că e vai de capul lui și că nu se poate trăi mai rău decât atât, că în ultimii opt ani, noi toți am trăit mult peste posibilități” (sursa: https://economie.hotnews.ro/). ,,Așa a spus? Nu cred! Păi, deficitul bugetar este cauzat de cheltuielile bugetare mai mari decât veniturile bugetare! Iar aceste cheltuieli nu le facem noi toți! Și încă ceva: nu toți am trăit peste posibilități! De fapt, majoritatea nu au trăit peste posibilități! Da, este adevărat. S-a cheltuit peste posibilități, asta este altceva, dar aceste cheltuieli au fost făcute din buget, iar de excursii, Vuittoane etc. au beneficiat alții, cei mai puțini, nu noi, toți! A… că vom plăti toți, da, asta este adevărat”! Totuși, auzind ce spune șarpele deficitului, am decis să verific, așa că i-am făcut o vizită mamei mele, care are 87 de ani și o pensie care cumulată pe 5 ani face cât venitul economistului-șef al BNR pe o lună. Cum am intrat în casă, am întrebat: ,,Mamă, unde-ți este Vuittonul?”. Mama s-a uitat la mine și zice: ,,Dragă, ești bine? Ai, cumva, temperatură? Ce-i ăla Vuitton?” ,,Dar despre excursiile în străinătate ce-mi spui?” ,,Măi, tu chiar nu ești bine! Păi, nu știi că eu nu mă pot deplasa, doar prin bucătărie ce mai pot!”. Am plecat, hotărât să o verific și pe soacră-mea. De la poartă am strigat: ,,Mamă-soacră, trăiești peste posibilități, deși ai 83 de ani, așa că să nu mai aud că vin cheltuielile la energie electrică, că lemnele sunt scumpe… gata, oricum trăiești mai bine decât ar trebui”! Mama-soacră își face cruce și mă lasă vorbind singur în plata Domnului! Am plecat, când, deodată, șarpele deficitului se repede la mine cu gura căscată, fluturând cu limba lui despicată, gata să mă apuce. Dintr-o dată, mă ridic, ca un arc, în capul oaselor, privind speriat și nedumerit în jur, dar și răsuflând ușurat: a fost doar un vis urât! Doar ne-a asigurat prim-ministrul că în 2024 va curge cu creșteri de pensii, creșterile de impozite și taxe deja s-au uitat, deci vom ajunge din urmă posibilitățile, dacă în prezent suntem cam în urmă! Este cam frig în casă, pentru o clipă mă gândesc să cresc temperatura, dar asta înseamnă cheltuieli în plus, iar eu, oricum trăiesc peste posibilități! Așa că mai pun o pătură pe mine, dar mi-e frică să adorm la loc!

Alexandru Tamba