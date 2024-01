Un alt an „crucial”

Daniel Săuca

La început de an nou, 2024, am observat și eu ceea ce pare chiar la vedere: creșterea alarmantă a cheltuielilor de apărare la nivel global. „Japonia aprobă cheltuieli militare record și va permite exportul de arme «made in Japan» pentru a scădea presiunea de pe stocurile SUA” (defenseromania.ro). „Congresul SUA a aprobat un buget record pentru apărare: Peste 2,4 miliarde de dolari pe zi” (unimedia.info). „NATO a anunţat o creştere a bugetului său militar pentru 2024 cu 12 la sută, până la 2,03 miliarde euro, şi a bugetului său civil cu 18,2 la sută, până la 438,1 milioane de euro” (newsweek.ro). „Europa trebuie să se reînarmeze, întrucât SUA se reorientează către regiunea Indo-Pacifică. «Avem numai 5-8 ani pentru a recupera», consideră ministrul german al apărării” (hotnews.ro). „Rusia poate ataca Europa în câțiva ani dacă țările din Uniunea Europeană nu trag concluzii din restructurarea economiei ruse pe linii militare și nu își întăresc dramatic capacitățile industriei de apărare, a avertizat miercuri premierul polonez Donald Tusk” (hotnews.ro). Câteva titluri. Ne înarmăm și noi. Și sunt destule titluri și în acest sens. Războiul din Ucraina continuă. La fel, conflictul din Fâșia Gaza. Se emit kilotone de opinii: 2024, an superelectoral la nivel global; „2024, anul care va decide soarta globală a libertății” (libertatea.ro); „moment critic pentru geopolitica mondială” (cotidianul.ro); „Semnele că Putin pregătește războiul cu NATO” (newsweek.ro). Din buncărele Zalăului nu am cum să știu exact ce se va întâmpla. Citind însă, aproape în fiecare zi, din surse deschise, publice, știri, comentarii precum cele de mai sus, sunt îngrijorat de posibilitatea escaladării conflictelor armate. Și asta nu e deloc de bine. Mai ales că se pune din nou în discuție democrația de tip liberal. Dar, și despre acest subiect într-un episod viitor.