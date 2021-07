Trandafirul de la Moldova își schimbă culoarea

Daniel Mureşan

După alegerile prezidențiale din Moldova, scriam că apare o doamnă de fier a Europei de Est: Maia Sandu. Se pare că am avut dreptate, căci la recentele alegeri anticipate, partidul Maiei a spulberat tot ce era de spulberat peste Prut. Comuniștii lui Voronin și Dodon abia dacă au reușit împreună 27 de procente.

Dincolo de această victorie, trebuie subliniat discursul anticorupție al președintelui moldovean. Un discurs simplu, apăsat, cu exemple dintre cele mai elocvente. Fără mănuși, fără frică. Spre deosebire de politicienii dâmbovițeni, care nu mai știu cum să bage sub preș fărădelegile colegilor. Dar greul nu s-a terminat pentru Maia. Președintele Comisiei pentru problemele CSI, tovarășul cu nume ce spune multe, Leonid Kalașnikov, a declarat că “Rusia va consolida factorul transnistrean”. Sau cum s-ar spune: n-ați scăpat de noi. Iar faptul că reformiștilor le-au lipsit patru voturi pentru a avea două treimi din parlament (deci, schimbarea constituției!), nu cred că le este străin rușilor. Au reușit ei în America, n-or reuși la Chișinău?!

Vin vremuri interesante pentru un ținut cu o istorie zbuciumată. Stalin i-a deportat pe moldoveni în Siberia, iar veneticii au dansat cazacioc prin lanurile și viile de peste Prut. A venit Perestroika lui Gorbaciov și revoluțiile de rigoare, dar nici noi, nici moldovenii nu eram pregătiți pentru unire. De fapt, comunismul adusese multă ură și frustrare, era imposibil de înfăptuit un asemenea act. Iar nea Nelu Cotrocelu și-a jucat rolul. Bântuită de o corupție uriașă, Moldova se zbate la limita subzistenței. Nostalgicii își mai aduc aminte doar de hoțiile din colhozuri, tinerii năzuiesc spre lumea vestică. Diaspora, ca la noi, a prins gustul beneficiilor occidentale, votând aproape 90 % PAS. Un fel de cal troian de exterior ce se luptă cu porțile comunismului, dorind să le scoată din balamale. Mai trebuie multă muncă în Moldova, dar cuțitul ajuns la os poate fi determinant. Sfaturile din România cred că sunt de prisos. Noi ne hrănim cu sfaturi, ei încercă să răzbată!

