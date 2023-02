Timișoara – Capitală Culturală Europeană 2023. Deschiderea (1)

Sibiul a fost primul oraș din România desemnat Capitală Culturală Europeană. Se întâmpla în 2007, anul aderării țării noastre la Uniunea Europeană. Nouă ani mai târziu, în 2016, Timișoara câștiga nominalizarea pentru prestigiosul titlu, pentru anul 2021. Pandemia a amânat punerea în practică a proiectului câștigător, astfel că abia în acest an, 2023, orașul de pe Bega devine Capitală Culturală Europeană. Timișoara împarte titlul cu orașele Elefsina din Grecia și Veszprém din Ungaria.

Evenimentul ce marchează startul unui an plin de evenimente culturale, are loc în acest weekend. Sub sloganul ”Timișoara are întâlnire cu Europa în Piața Unirii. Și cu tine, în primul rând.”, Deschiderea pune în lumină memoria și identitatea Timișoarei.

Vineri, 17 februarie 2023, au debutat la Timișoara seria de evenimente culturale prin care se dorește marcarea Deschiderii Capitalei Culturale Europene. Încă de la primele ore ale zilei, în toate colțurile orașului, atât în zona centrală cât și în cartierele periferice, au avut loc diverse evenimente: conferințe, spectacole de teatru, șezători urbane, expoziții, dezbateri, tururi ghidate etc.

De la ora 16.45, Palatul Culturii a fost gazda Ceremoniei de Gală, la care au participat reprezentanți ai guvernului, ai instituției prezidențiale, membri ai corpului diplomatic, europarlamentari, primari ai unor orașe, reprezentanți ai cultelor religioase, alături de personalități ale vieții culturale din Timișoara dar și din alte țări europene. Printre participanți s-au numărat prim-ministrul României, domnul Nicolae Ciucă, consilierul prezidențial Sergiu Nistor – Departamentul Cultură, Culte și Minorități Naționale din cadrul Administrației Prezidențiale, ministrul culturii, domnul Lucian Romașcanu, Majestatea Sa Margareta – custodele Coroanei alături de Alteța Sa Regală Principele Radu. Evenimentul, transmis în direct de Televiziunea Română, a avut și un mic incident, pentru câteva minute a fost o pană de curent. Amfitrionul evenimentului, domnul Dominic Fritz – Primarul Timișoarei, le-a vorbit celor prezenți despre spiritul Timișoarei. Și a făcut-o foarte bine, în limbile română, maghiară, germană și engleză, printr-un discurs ce a ieșit din tiparul limbajului de lemn specific politicienilor.

Timișorenii dar și turiștii prezenți în număr mare în oraș, au putut urmări evenimentul din principalele piețe ale orașului: Piața Victoriei, Piața Libertății. Și nu au fost puți aceia care, ieșiți la plimbare, s-au oprit pentru a-l asculta pe primarul Dominic Fritz sau pe celelalte oficialități prezente.

Însă atmosfera de festival, de sărbătoare, începe din Piața Victoriei, de pe pietonalul Vasile Alecsandri. Perdeaua de beculețe ce acoperă strada pietonală (în vară sunt umbreluțe colorate), furnicarul de oameni ce par a merge toți în aceeași direcție, spre Piața Unirii, sunetul difuzoarelor ce răzbate până aici, face ca totul să vibreze. Cântăreți ambulanți, performeri stradali, cei ce pictează la comandă, fațadele clădirilor ce unele mai au nevoie de reparații, sau stencil-urile de pe pereți întregesc atmosfera. E cosmopolita Timișoara, primul oraș liber de comunism.

În Piața Unirii, punctul zero al distracției, pe scena gigant amplasată cu spatele la catedrala Sârbească, concertul e în plină desfășurare. Ingenioasă modalitatea de a amenaja piața, protejând totuși partea de iarbă verde a pieței: toate zonele verzi au fost acoperite cu un covor de dale de plastic. Cele mai aglomerate locuri din Piața Unirii sunt celebrele fântâni, a căror balustradă au devenit bănci pentru turiștii și localnicii veniți la concerte. Desigur, fanii sunt în primele rânduri. În piață se vorbește românește, ungurește, sârbește, în germană, engleză sau arabă. Pe lângă mixul etnic al Timișoarei s-a mai adăugat și mulțimea de turiști veniți din toată lumea. Ghizii voluntari se recunosc după vestele galbene și după ecuson. Împart politicoși pliante cu programul Deschiderii și sunt gata să te îndrume. Am înțeles că există un voluntar venit tocmai din Japonia. Prezenți la datorie și forțele de ordine, jandarmi sau polițiști. Pe străzile adiacente pieței sunt autospecialele gata să intervină în caz de nevoie.

Am ajuns în Piața Unirii tocmai când performau cei de la Implant Pentru Refuz (IPR). Sunt timișoreni, activează din 1995 și cântă un rock ce prinde la publicul de toate vârstele. Azi au invitați importanți: Dora Gaitanovici, Adrian Despot, Dan Byron și ucraineanca Alyona Alyona.

A urmat apoi un interesant show de lumini, toate clădirile din jur fiind luminate în nuanțe de albastru, de roșu, de alb, de verde sau de galben în timp ce din difuzoare se auzea vocea prezentatoarei care chema timișorenii la sărbătorirea împreună a multiculturalității orașului lor: ”E vremea să fim împreună! Vrei? Poți? Să ne bucurăm împreună!”

Primarul Dominic Fritz a primit din partea comisarului european Adina Vălean premiul ”Melina Mercouri” în valoare de 1,5 milioane euro. Premiul atestă că angajamentele asumate în dosarul de candidatură și în perioada de implementare au fost asumate pe deplin. Primarul Timișoarei a avut un discurs scurt, mulțumind în numele timișorenilor pentru premiul acordat orașului. Am remarcat din nou un discurs bun, scurt și la obiect, ce denotă modestie. N-a rămas pe scenă nici o secundă mai mult decât trebuia, nu s-a poziționat pe sine în centrul atenției și nu a făcut baie de mulțime. Atipic pentru primarii politicieni…

Momentul culminant al primei seri din cele trei dedicate Deschiderii, a fost concertul susținut de Duchamp Pilot. Show-ul a fost unul complet, muzica rock fiind completată de un spectacol aerian cum nu s-a mai văzut, susținut de compania spaniolă Voalá Project. Conceptul Muaré Experience este un performace intens, prin de sunet, mișcare și culoare.

De brațul unei macarale gigant, au plutit deasupra pieței 12 acrobați deasupra cărora se aflau 17 cercuri de dimensiuni diferite, ce păreau a fi planetele unui ipotetic sistem planetar. Scenele de acrobație de pe cerul Timișoarei, jocul de lumini, sunetul muzicii, toate cuprinse într-o scenografie foarte bine realizată au creat senzația că ai de a face cu o invazie extraterestră. Minunat show-ul, aplaudat intens la final.

A fost doar începutul unui weekend ce se anunță a fi excepțional. Expozițiile Chronic Desise – Sete cronică, Mircea Popa – Lucruri mărunte, Remix ID. Made-up histories have long lives și, desigur, Victor Brauner: invenții și magie, dar și celelalte concerte sau performance-uri stradale, vor completa programul Deschiderii. În cele trei zile, în perioada 17-19 februarie, vor avea loc nu mai puțin de 134 de evenimente culturale.

”Spectacol. Arte. Idei. Comunitate. Și tu. În primul rând.”

Mirel Matyas

https://mirel-matyas.blogspot.com/2023/02/timisoara-capitala-culturala-europeana.html