Sic transit gloria mun(c)di(i)

Daniel Mureşan

În ultimele luni am discutat cu mulţi angajatori din judeţ. Toți spuneau acelaşi lucru: tot mai greu se găseşte forţă de muncă. Unii au început să aducă, de ani buni, lucrători asiatici. Sunt harnici, corecți, fără mari pretenții. Ei mai au spiritul muncii. La noi e pe cale de dispariție.

Am discutat şi cu cei care sunt în căutarea unui loc de muncă. Aproape toți vor un salariu mare. Și, dacă se poate, cât mai puțină muncă. Toți visează BMW-uri, concedii în Dubai și cât mai multe bonusuri la locul de muncă. Nu contează că nu știu să facă aproape nimic, că au trecut prin facultate ca gâsca prin apă. Pentru puțin peste salariul minim, ei nu se trezesc. Cei care postează pe internet un anunț de angajare, sunt sunați de cei care întreabă primul lucru cât este salariul. Nu contează că nu sunt calificați, ei vor salariu mare. M-am întrebat din ce trăiesc cei care refuză locurile de muncă. Probabil îi întrețin părinții, probabil aduc mașini „la negru” din Germania, probabil fură.

Firmele o duc tot mai greu. Economia scârțâie din toate încheieturile, bașca criza petrolului. Îmi spunea un amic din Cluj că a postat un anunț de angajare cu salariu de 3500 de de euro. Dar erau condiții multe și grele. Din miile de CV-uri ce le-a primit, niciunul nu corespundea. Bineînțeles, a primit multe înjurături. Deci? Nu știm să facem mare lucru, de muncit cât mai puțin și bani foarte mulți. Ei, nu se mai poate. AI-ul a luat multe din aceste posturi. Trebuie sârguință și dedicație, altfel stăm pe acasă. Trist, dar adevărat!