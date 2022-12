Sărbătorile de iarnă! Prilej de bucurie sau de agitație?

Suntem aproape de finalul unui nou an. După un 2022 destul de obositor, încerc să mă gândesc la perioada Sărbătorilor de iarnă ca la un refugiu. Ceea ce îmi doresc este să stau liniștită, să mă relaxez și să uit de multiplele sarcini pe care le-am avut în acest an. Uitându-mă în jur constat că în timp ce ce unii dintre noi trăiesc din plin bucuria Sărbătorilor de iarnă, alții experimentează stări complet diferite. Se simt copleșiti de stresul pregătirilor și trec prin reale episoade de emoție. E agitație mare peste tot. Magazinele sunt pline ochi. Criză sau nu, lumea cumpără parcă în neștire de toate. Suntem parcă prinși într-o agitație a momentului de la serbări și ședinte de final de an, până la cumpărături, alergatură și agitație în trafic. Ce păcat că uităm și nu de dăm seamă că aceste Sărbători de iarnă, în special Crăciunul, nu înseamnă o perioadă, ci o stare de spirit în care ar trebui să prețuim faptul că suntem sănătoși, în picioare și că încă îi mai avem pe cei dragi alături. Dacă fiecare ne-am opri puțin și ne-am gândi la adevarata însemnătate a acestei sărbători creștine, am prețui cu adevărat tot ceea ce înseamnă sărbătoare. Crăciun fericit!

