Sălajul, Ucraina și divorțul Simonei Halep

În februarie, mii de români s-au înghesuit la granița cu Ucraina să îi ajute pe cei care fugeau din calea războiului. Întâmplarea a făcut ca și eu să fiu trimis acolo pentru a relata despre situația din punctul de trecere a frontierei de la Sighetu Marmației. Am întâlnit aici sute de sălăjeni. Veniseră cu scutece pentru copiii refugiaților, cu pachete pline de alimente, pături, haine, bani, voiau să ajute, să le sară ucrainenilor în ajutor. Era o adevărată nebunie la graniță, o forfotă de nedescris. Toți voiau să ajute, să-i primească pe vecini, să-i adăpostească. Televiziunile bubuiau de știri despre refugiați, despre ororile războiului, despre ucraineni și ruși. Au apărut inclusiv în Zalău tabere adverse, unii îl susțineau pe putin (cu p mic), dar cei mai mulți erau împotriva lui. Lunile au trecut, a venit vara, a sosit și toamna. Zilele trecute am ajuns din nou la graniță. Ceva s-a întâmplat, aici nu mai era nimeni, nu mai erau miile de români săritori, de sălăjeni nici vorbă, nu vedeam nici refugiați, nu mai erau nici pachete cu scutece pentru copii, nici mese cu mâncare, cu apă sau pături. Erau doar polițiștii, păsările cerului și praful de pe stradă. Gata, s-a terminat, s-a încheiat războiul? Mă uit extrem de rar la televizor, sunt sătul de programele de nimic ale televiziunilor manelizate la maxim, de cele care îndobitocesc poporul. Și reușesc. Văd tot mai mulți pensionari pentru care televizorul este sfânt. Fac pentru că așa a spus la televizor. Am pornit televizorul, am trecut prin canalele de știri, dar nici vorbă de Ucraina, de Rusia, dar mai ales de ucraineni și de sprijinul oferit de români. Mă uit la telefon, la naiba, s-a terminat războiul? Deschid din nou televizorul. Prezentatoarea analiza cu atenție divorțul lui Halep. Urmau noi indicii, dezvăluiri. Muțesc, îmi vine să arunc telecomanda, dar riscam să mi-o iau de la nevastă-mea. Mă calmez și intru pe nenorocitul ăsta de Facebook pentru a urmări un canal de știri pe care îl credeam serios. Prezenta cu detalii divorțul Simonei Halep, iar în doar câteva ceasuri de la publicarea știrii, mii și mii de români comentau divorțul, unii știau detalii, gata, Simona e păcătoasă, nesimțita, asta nu merge la biserică, nu? E toamnă, lumea a uitat de război, s-a dus și seceta, a venit divorțul Simonei, iar mii de români sunt mulțumiți din nou. Au ce povesti și sunt fericiți.

