Sălajul acum o sută de ani (XLIX)

* Se deschide ruta de autobuz Zălau – Jibou – Cehu Silvaniei. 80 de lei Zălau – Jibou, 160 de lei Zălau – Cehu Silvaniei.

* Ziarul „Szilagysag” scrie că redacția ziarului „Meseșul” e antisemită, ea atacând în mod repetat evreii, fără niciun motiv.

* Cade guvernul Brătianu. Ziarele prevedeau un guvern Maniu, dar se instalează un guvern Averescu.

* Se stinge din viață Laszlo Korossy, superintendentul Bisericii Romano-Catolice din Zălau. Toate notabilitățile orașului îi aduc un ultim omagiu.

* Anunț matrimonial în ziarul „Szilagysag”: doamna bogată Taub Mariko caută domn cu posibilități financiare pentru relație serioasă.

* Dr. Joszef Farcaș, fost medic-șef al județului, se stinge din viață după o grea suferință.

* Cunoscutul tenor Lopretti susține un spectacol extraordinar la teatrul zălăuan. A interpretat arii din Bizet, Liszt, Wagner și Rossini.

* Universitatea din Seghedin oferă titlul de doctor honoris causa zălăuanului Lajos Biro, naturalist ce a studiat flora și fauna din Noua Guinee.

* Andrei Maier din Gârcei a fost găsit spânzurat în spatele casei. Sătenii spuneau că avea probleme psihice.

* În valea satului din Cheud este găsit mort localnicul Pop Ioan al Nichiti. Mirosea îngrozitor a alcool.

Daniel Mureșan