Remize de succes. Noi fragmente din haos

Daniel Săuca

Dan Petrescu: „E foarte greu de înțeles ce s-a întâmplat. Băieții au încercat. A fost un meci echilibrat, parcă noi am avut mai multe ocazii. Sunt foarte supărat și trist, e greu să îmi găsesc cuvintele. Cred că e cea mai mare dezamăgire a mea la CFR Cluj. N-am pierdut meciul, am făcut 0-0 și 2-2. Sunt blestemat, n-am câștigat niciodată la loteria penalty-urilor. Eu am simțit ceva încă de dimineață. Mistrati și Kolinger s-au accidentat în ziua meciului, chiar atât de multe ghinioane să ai? Credeam că s-a terminat meciul la acel penalty ratat de ei” (gsp.ro). Într-adevăr, CFR nu a pierdut cu o echipă din Armenia în primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Urmează încă o remiză de succes cu o echipă din Andorra în Conference League. Burleanu, ai legătura!

„BREAKING. România, inclusă în grupa de mare risc privind libertatea presei în UE, alături de Bulgaria și Ungaria, în raportul Comisiei Europene privind respectarea statului de drept / Crește numărul de amenințări la adresa ziariștilor / Partidele plătesc conținut la TV” (g4media.ro). Nu prea avem cui să dăm legătura! A, poate, liderilor de partide care au gândit și aplicat mecanismul de „tămâiere” a presei… Care presă? Păi, există mai multe?

Costi Rogozanu: „Se urlă de o mie de ori mai tare la corupția unui primar decât la faptele de corupție ale unei corporații. Putea Uberul să vină să le fure din buzunare direct noilor tehno-entuziaști de prin 2017, nimeni nu avea pe atunci vreo îndoială că suntem îmbarcați încet în ceva ce semăna cu nava Enterprise. Iar acum, acei entuziaști tac apăsător, subiectul având un impact mic în România, comparând cu importanța dezvăluirilor” (libertatea.ro). Care presă? Păi, există mai multe?

Sabina Fati, Deutsche Welle: „Coşmarul crizei economice, energetice şi dezechilibrele din sistemul internaţional împing Ungaria şi România să lase la o parte subiectele dure, cele care incită la ură, separatisme şi provocări inutile. Nu e vorba despre o reconciliere, ci de pragmatism. O formă de realpolitik, astfel încât ambele părţi cred că vor să câştiga, fără ca niciuna dintre ele să-şi exerseze cu adevărat sinceritatea” (adevarul.ro). Bine ar fi. Patrioții de serviciu ai celor două patrii, au sigur legătura!