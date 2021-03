Primăvara, anotimpul renașterii

Fiecare anotimp își are fanii săi. Unora le place căldura aurie a verii, cu aerul de vacanță și relaxare. Alții iubesc toamna bogată și colorată, foșnetul frunzelor ce se cuibăresc în iarbă și susurul ploii care bate la geam. Mulți se bucură de prima zăpadă, de albul imaculat al iernii și de clinchetul clopoțeilor de sărbători. Însă majoritatea acceptă, fără rezerve, bucuria proaspătă și parfumată a primăverii. Dacă surorile ei din calendar au plusuri și minusuri, primăvara e răsfățată care are parte de multe aprecieri și prea puține reproșuri. Drept dovadă că nu greșim sunt multe motive care ne demonstrează că primăvara își merită pe deplin statutul privilegiat în sufletul nostru. După atâta frig și ceață, vorba poetului, soarele blând al primăverii ne scoate din amorțeală. Putem pune la loc în dulap paltoanele și jachetele groase, pe care le-am cărat în spate până acum. Majoritatea oamenilor se simt cel mai confortabil la temperaturi cuprinse între 15 și 25 de grade, adică exact zona în care acționează mercurul termometrelor în perioada primăverii. Organismul nu mai consumă din resurse pentru a se încălzi și nici nu este copleșit de căldura excesivă. În sfârșit, putem să ne dăm aere, la propriu desigur! Dacă frigul, vântul, burnița și alte fenomene meteo ne fac să apreciem confortul propriei locuințe, adierea blândei primăveri ne scoate din casă. Primăvara are puterea de a readuce la viață întreaga suflare a plantelor. Deșteptate din lunga hibernare, crengile, frunzele, florile și ierburile încep să coloreze din nou peisajul și ne pregătesc adăposturi umbrite pentru arșița verii ce va veni. După ce s-au ascuns adânc de frigul iernii, odată cu primăvara, florile își etalează întregul arsenal de culori și arome fermecătoare. Efectele florilor asupra împrospătării stării de spirit nu sunt doar pe moment, ci ele acționează chiar și zile întregi. Încă ceva: gata cu mâncărurile congelate, fructele și legumele de seră, lipsite de gust. Primăvara ne aduce în farfurie culoare și bun gust. Salată, măcriș, ceapă și usturoi verde, căpșuni sau cireșe sunt pregătite să dea aromă gustărilor noastre. Primăvara este, fără doar și poate, renaşterea naturii dar şi a sufletului.

Share Tweet Share