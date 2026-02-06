Prăbușirea turlei Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei, o pierdere imensă

Prăbușirea turlei și a unei părți din Biserica Reformată situată în zona centrală a orașului Cehu Silvaniei reprezintă o pierdere grea pentru patrimoniul Sălajului și pentru patrimoniul național. Bine că nu a murit nimeni. Imaginea lăsată în urma prăbușirii este una tristă, foarte tristă și naște multe semne de întrebare. Ministerul Culturii a format o celulă de criză, autoritățile din domeniul judiciar au deschis un dosar de cercetare penală. Se caută vinovați, se urmărește stabilirea cauzei sau cauzelor care au stat la baza prăbușirii turlei. Liderii UDMR Sălaj au anunțat că urmează să fie pus în aplicare un amplu program pentru reconstrucția părții prăbușite. Foarte bine. Sper că în acest program se vor implica instituții, reprezentanții comunității locale și județene, dar și ai altor confesiuni. Mi-a atras atenția un mesaj al specialiștilor Ambulanței pentru Monumente Sălaj, o prezentare ce merită citită.

Incidentul, în atenția Ambulanței pentru Monumente Sălaj

Conform experților Ambulanței pentru Monumente Sălaj, prăbușirea turnului bisericii reformate din Cehu Silvaniei a zguduit profund întreaga comunitate și marchează pierderea unei componente importante a patrimoniului istoric al județului. Edificiul păstrează însă mărturii valoroase ale trecutului medieval: sanctuarul gotic târziu și bolta ale cărei elemente consemnează etape esențiale din evoluția bisericii: distrugeri, refaceri și transformări succesive. Contextul actual readuce în prim-plan fragilitatea acestor construcții istorice și nevoia constantă de protejare și îngrijire a lor, fiind totodată o lecție pe care suntem chemați să o învățăm cu toții.

„Ultima dată când am fotografiat turnul a fost în cursul lunii ianuarie, iar ieri am reușit să realizăm propria documentare la fața locului, pentru a înțelege mai bine amploarea pierderii. Cât despre turnul-clopotniță, în urma acestui nefericit eveniment, el aparține deja istoriei. Cel care va fi ridicat pentru a întregi edificiul nu va mai putea recupera pe deplin valoarea dată de vechimea și autenticitatea celui prăbușit, dar poate deveni un semn al continuității și al grijii comunității față de propriul patrimoniu. Din această perspectivă, în cele ce urmează dorim să prezentăm publicului viziunea lui Debreczeni László, consemnată într-un articol din perioada interbelică, asupra vechii forme a turnului bisericii reformate din Cehu Silvaniei. …Vechea formă a turnului bisericii din Cehu Silvaniei mai poate fi reconstituită doar prin imaginație (a se vedea desenul publicat cu acea ocazie), pe baza a foarte puține urme și deducții. Desigur, această reconstituire poate fi doar una generală. Totuși, un turn cu galerie, coif ascuțit și turnulețe prezintă atât de multe diferențe de formă și variante fine pentru cel care îl examinează în profunzime.

<<Conform tradiției, un lucru este cert: turnul a avut o galerie și aceasta a fost dărâmată nu cu mult timp în urmă, în jurul anului 1869. Construcția din piatră (a turnului) a fost ridicată la începutul secolului al XVII-lea, lângă biserica din secolul al XV-lea. Pereții săi au fost inițial netezi, cu ferestre înguste, asemănătoare unor lăcașuri de tragere, pe care a fost un păcat să le spargă pentru a face loc actualelor deschideri „gotice”, deoarece oricine poate vedea că acestea nu sunt originale. Nici măcar pentru iluminat nu servesc mai bine, deoarece sunt echipate cu obloane. Ferestrele mărite strică grav proporțiile edificiului, iar obloanele distrug complet efectul artistic. În timpul modificărilor, în locul galeriei, a mai fost adăugat un etaj peste zidurile vechi. Această greutate suplimentară le-a presat destul de mult, deoarece în partea inferioară se observă fisuri orizontale de tasare și cum acestea apar doar pe latura de vest, arată că turnul s-a și înclinat în acea direcție, ceea ce ar putea reprezenta chiar un pericol>> – Debreczeni László, „Kalotaszegi tornyok Szilágyban”, în SZILÁGYISÁGI REFORMÁTUS NAPTÁR, Zalău, 1936, p. 101-110.

Revenind la realitatea tristă a zilelor noastre, astfel de pierderi sunt profund regretabile, dar ele trebuie să devină și un moment de întărire a angajamentului pentru protejarea patrimoniului construit. Suntem solidari cu comunitatea locală și cu echipa implicată în gestionarea acestei situații. Asociația noastră recomandă, în continuare, o abordare responsabilă a intervențiilor viitoare, în acord cu principiul minimei intervenții și cu recuperarea cât mai amplă a materialului istoric autentic. Patrimoniul nu aparține doar trecutului, ci și responsabilității noastre prezente!”, se mai arată în mesajul celor de la Ambulanța pentru Monumente Sălaj.

foto: Magazin Sălăjean

Președintele Asociației „Kelemen Lajos” pentru protecția monumentelor, director al M&M Design SRL – Maksay Ádám, a reacționat la mesajul celor de la Ambulanța pentru Monumente Sălaj și a prezentat o foarte interesantă și argumentată reflecție asupra prăbușirii turnului bisericii reformate din Cehu Silvaniei.

„Apelul Transsylvania Nostra pentru anul editorial 2026 aduce în prim-plan o temă de maximă actualitate: <<re-restaurarea>> și conservarea monumentelor istorice, mai ales acolo unde suntem nevoiți să lucrăm cu moștenirea unor intervenții mai vechi, astăzi incompatibile. Clădirile istorice nu poartă doar valoare, ci și riscuri: straturi succesive, materiale diferite, defecte structurale ascunse și transformări istorice formează un sistem complex, a cărui stare reală devine adesea vizibilă abia în momentul decapării și al investigațiilor.

În acest cadru profesional, este cu atât mai tulburătoare prăbușirea, din 3 februarie 2026, a turnului bisericii reformate din Cehu Silvaniei (Szilágycseh). Tragedia nu înseamnă doar pierderea unei părți de clădire, ci și un avertisment: restaurarea monumentelor are <<momente critice>> în care structura poate fi deja atât de aproape de o stare-limită, încât chiar și un proces pregătit cu maximă atenție nu reușește întotdeauna să prevină degradarea accelerată sau colapsul. Pe baza sintezei evenimentelor pusă la dispoziția mea de proiectantul de specialitate, desfășurarea faptelor poate fi citită în registrul unei reacții responsabile și rapide. La 30 ianuarie 2026, în timpul îndepărtării tencuielii groase pe bază de ciment din zona turnului, starea zidăriei de piatră s-a dovedit mai slabă decât se estimase; lucrările au fost oprite, situația a fost documentată și a început monitorizarea continuă. La 31 ianuarie s-au efectuat verificări urgente pe teren, urmărirea fisurilor și evaluarea scenariilor de risc, cu limitarea utilizării clopotelor și discutarea unor măsuri preventive. La 2 februarie a avut loc o ședință de criză și s-a pregătit sprijinirea de urgență a porțiunii inferioare a turnului. La 3 februarie, pe fondul semnelor de accelerare a degradărilor, a început realizarea sprijinirilor interioare și s-a pregătit documentarea 3D – cu toate acestea, în jurul orei 18:27 s-a produs prăbușirea.

Privit din perspectivă tehnică, acest parcurs transmite o lecție esențială: la monumente, de multe ori nu ceea ce facem <<acum>> declanșează problema, ci ceea ce moștenim din trecut – iar acest lucru devine vizibil, uneori fatal, tocmai în momentul decapării. O tencuială rigidă pe bază de ciment poate fi problematică nu doar din punct de vedere fizico-chimic, ci poate și masca fisuri, în timp ce în interiorul zidăriei se degradează liantul, stratificația sau legăturile dintre elemente. Transformările istorice, <<plombele>>, lipsa legăturilor constructive, încărcările suplimentare ori reparațiile nepotrivite acumulează riscuri în decenii – și, la un moment dat, sistemul <<cedează>>.

Aici capătă o greutate aparte mesajul Ambulanta pentru Monumente: turnul pierdut aparține deja istoriei. Ceea ce va fi ridicat în locul lui nu va putea restitui pe deplin vârsta și autenticitatea construcției originale – însă poate deveni un semn al continuității și al grijii comunității. De aceea, întrebarea nu este doar <<ce s-a întâmplat>>, ci și <<cum mergem mai departe>>: prin punere în siguranță, măsurători și investigații precise, protejarea elementelor recuperabile și decizii asumate.

Povestea devine și mai relevantă în lumina observațiilor lui Debreczeni László. Încă din perioada interbelică el atrăgea atenția că proporțiile și siguranța turnului au fost afectate nefavorabil de modificări ulterioare – în special desființarea galeriei și o supraînălțare adăugată peste zidurile vechi. În lectura sa, încărcarea suplimentară a solicitat puternic zidăria, iar semnele unei deplasări spre vest puteau fi deja citite. Această observație nu este astăzi o <<înțelepciune de după>>, ci confirmă faptul că la monumente problemele se maturizează lent și pot deveni ireversibile brusc, într-un punct critic.

Pentru mine, mesajul central al prăbușirii de la Cehu Silvaniei nu este judecata simplificatoare, ci disciplina profesională: decaparea este una dintre cele mai sensibile etape ale intervenției, momentul în care „se deschide” realitatea structurală, iar deciziile trebuie să reducă riscul în minute, nu în zile. Una dintre cheile viitorului este ca proiectarea și execuția să includă din start scenarii de urgență: praguri de monitorizare, ordine clare de măsuri imediate, pachete de sprijiniri provizorii și protocoale de documentare (foto, video, 3D) care, la nevoie, devin rapid instrumente de lucru și de clarificare.

În același timp, dincolo de pierdere se conturează o idee dificilă, dar orientată spre viitor. Dacă acceptăm că logica marilor construcții <<grandioase>> din trecut nu poate fi – și poate nici nu trebuie – reprodusă mecanic, atunci se deschide posibilitatea ca în locul golului să apară un concept arhitectural contemporan, responsabil și onest. Un concept care nu falsifică trecutul, ci intră în dialog cu el: arată ce s-a păstrat, ce s-a pierdut și ce poate adăuga prezentul – cu măsură, cu materiale asumate și cu un mesaj clar. <<Modernul>> nu înseamnă aici modă stilistică, ci o decizie limpede și argumentată profesional: protecția comunității, siguranța clădirii și o continuare demnă de valorile monumentului.

La nivel personal, vestea mi-a adus șoc și empatie. Empatie față de cei care au lucrat la intervenție, pentru că restaurarea unui monument seamănă adesea cu o chirurgie: trebuie să intervii, în timp ce <<diagnosticul complet>> se conturează abia în timpul decapării. Investigațiile experților din lunile următoare vor oferi răspunsuri mai precise privind cauzele. Până atunci, responsabilitatea noastră comună este să nu transformăm cele întâmplate într-o căutare de vinovați, ci într-o lecție – pentru că un monument nu este doar o clădire: este memorie, identitate și încredere. Iar după o prăbușire, și acestea trebuie reconstruite”, acesta este mesajul semnat de Maksay Ádám.

În concluzie

Cotidianul Magazin Sălăjean intenționează să organizeze în viitorul apropiat o masă rotundă pentru prezentarea și analizarea stării monumentelor din județul Sălaj, o inițiativă necesară și de actualitate având în vedere că multe clădiri de o importanță majoră pentru patrimoniul național se află în pragul colapsului.