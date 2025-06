Politică și BAC

Am început să-i înțeleg și pe unii dintre cei care au votat cu cel violent, cu cel care promite că va readuce fabricile în proprietatea statului. De ce îi înțeleg? Pentru că mi-am dat seama că s-au săturat de veșnicele grupări politice prezente pe scenă de zeci și zeci de ani. Uitați-vă în Sălaj. De decenii avem aceleași nume de politicieni. Oameni buni, chiar nu v-ați gândit să lăsați și pe alții în locul vostru, nu vă mai ajunge, nu v-ați săturat? Mie a început să-mi fie greață. Cunosc tineri în principalele partide locale, oameni bine pregătiți, bine formați, cu personalitate, gata să se implice, să facă, să crească, dar nu pot din cauza veșnicelor personaje aflate la conducere. Cred că este important să știm când este momentul potrivit pentru retragere și să ne retragem în plină glorie, nu când suntem băgați în noroi până în gât. Astfel de personaje cunosc și în lumea sportului, inclusiv în conducerea unor instituții. Unii sunt obsedați de putere, de funcții, alții n-au viață personală și au ajuns dependenți de o nenorocită de funcție fără de care se simt pierduți. Nu e de mirare că sunt mii și mii de români care nu vor să mai audă de social-democrați, de liberali sau de alte grupări. Uitați-vă la decizia privind declarațiile de avere. Păi cum, doar pălmașii să depună declarații de avere, adică să scape de această obligație exact cei care acumulează mai mult? E grav, foarte grav. Am impresia că fiecare face ce dorește în această țară și nu îi mai este teamă de nimeni și nimic. Între timp, în educație așteptăm Evaluarea Națională și Bacalaureatul, două examene stigmatizante. Poate ești de 9 sau 10 la Română, dar ai mari probleme la Matematică. Nu contează, tu trebuie să treci și prin Matematică dacă vrei să studiezi Româna și Istoria. Cine știe, poate ai o zi proastă la BAC și te trezești cu o medie de toată jena. Ei bine, respectiva medie te va urmări toată viața. Cred că învățământul a rămas mult în urmă. Arătăm mereu cu degetul spre tineri: sunt răi, nu învață, uite cum se îmbracă, sunt neascultători, uite ce muzică ascultă! Oameni buni, noi am uitat cum eram în tinerețe? Cine greșește ducându-i zilnic cu limuzina până la ușa sălii de clasă sau cumpărându-le mașini și telefoane de ultimă generație? Noi, părinții! Noi greșim, iar copiii sunt exact oglinda noastră, nimic mai mult. Succes tuturor!

Share Whatsapp Email