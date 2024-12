Pentru duminică

Daniel Săuca

Poate renumărarea voturilor nu a fost făcută pentru M. Ciolacu, ci pentru C. Georgescu. Poate. E de văzut și dacă „dezvăluirile” CSAT nu au venit cam târziu (nu s-a ocupat nimeni de prevenire?). Oricum, democrația mai are o șansă în România, chiar dacă ne „mișcăm” doar când vedem clar pericolul. Sunt curios cum vor vota românii duminică, câți se vor prezenta la vot, câți își vor anula votul. Sunt curios și câți membri ai PSD vor vota cu E. Lasconi după anunțul de susținere al președintelui partidului. Pentru mine, oricât aș fi de supărat pe „performanțele” clasei politice, nu există o altă cale de urmat decât cea euro-atlantică. E timpul să nu mai aruncăm cu ură în spațiul public, să nu mai găsim, cu orice preț, vinovați. Așa cum am mai spus, scris, nu doar politicienii sunt de vină. După votul de duminică (mă gândesc, totuși, că va învinge rațiunea, și nu obscurantismul, printre multe altele), România va avea șansa unui nou început. Nici nu vreau să mă gândesc că va fi altfel. Au apărut multe apeluri pentru votul de duminică. Unele exagerate, altele moderate. Îndemnul meu rămâne: să ne prezentăm la vot și să votăm pentru continuarea drumului amintit. Orice alte manipulări nu vor face decât să ne înrobească și mai mult propagandelor negre de tot felul. Ne-am câștigat cu greu libertatea. Libertatea înseamnă și responsabilitate. Hai să fim responsabili pentru viitorul țării! Iar viitorul nu înseamnă, în niciun fel, să cotim spre Siberia!