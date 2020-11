Pe timp de pandemie

Adrian Secelean

Neurochirurgii atrag atenția că izolarea are efecte neurologice serioase, în special la persoanele vârstnice care trebuie să iasă afară să socializeze, pentru stimularea creierului și a imunității. Totuși chiar dacă ”izolarea ne-a tâmpit”, strategia ei la domiciliu (izolarea la domiciliu) este vitală pentru controlul bolilor infecțioase. În ultima perioadă, atât la noi în țară cât și la nivel mondial, distanțarea socială impusă în mod forțat de noul coronavirus a devenit principala măsură în limitarea răspândirii pandemiei. Covid-19 este o boală respiratorie cauzată de un virus nou, care s-a împrăștiat alarmant în întreaga lume. Tabloul clinic cu privire la această afecțiune nu este pe deplin înțeles, însă suntem nevoiți să ne adaptăm la o noua realitate. Cu toate că, de-a lungul evoluției umanității, sentimentul de siguranță a fost oferit de apartenența la grup, izolarea socială s-a dovedit a fi una dintre măsurile care limitează transmiterea infecției între oameni. Carantină sau autoizolare, ambele se traduc prin beneficii în comunitate atunci când o epidemie sau o pandemie amenință siguranța cetățenilor. Organizația Mondială a Sănătații a admis că perioada de izolare socială generează stres pentru populație, de aceea este foarte important să știm să gestionăm o astfel de situație. Psihologii spun că, în perioada izolării, există posibilitatea de a resimți lipsa gesturilor mici pe cale le facem în drum spre birou. Faptul că ne oprim în drum să cumpărăm o cafea sau că ne întâlnim cu cineva cunoscut pe stradă, reprezintă aspecte care ne dau o stare bună, poate fără să ne dăm seama. Când ne aflăm în intimitatea casei aceste lucruri nu se întâmplă, iar după o perioadă mai lungă s-ar putea să le resimțim lipsa. Pentru a le suplini, trebuie să avem procupări noi. Este indicat să învățăm câteva cuvinte într-o altă limbă, să începem să citim o carte nouă, să vorbim virtual cu prietenii. Când ne aflăm acasă, putem fi tentanți să petrecem mai mult timp pe fotoliul din living, fără a ne mișca și fără a respecta mesele principale. Este plăcut să lenevești și să mai iei din când în când câte-o gustare, dar astea ne pot afecta pe termen lung. Este indicat să avem un program alimentar echilibrat și sănătos pentru a ne menține în formă pe timpul izolării. Tot în astfel de vremuri, pe timp de izolare, lucrurile nu trebuie lăsate la voia întâmplării, chiar dacă suntem obligați să respectăm un orar. Trebuie să avem un program sănătos de somn, trebuie să ne propunem anumite tabieturi și trebuie să încearcăm să avem o anumită rutină. În plus, ca să nu intrăm în monotonie, trebuie să ne găsim și activități distractive – filme, jocuri de societate etc. Tot în izolare trebuie să evităm să stăm perioade lungi de timp în fața device-urilor, indiferent că o facem pentru distracție sau pentru muncă. Lumina ecranelor poate să dăuneze stării generale sau poate provoca insomnii. Există posibilitatea să fim prea mult în contact cu subiectele pe tema coronavirusului, iar asta poate dăuna. Trebuie să încercăm să reducem cantitatea de știri din această sferă și să avem grijă să le respingem pe cele de tip “Fake News”.

