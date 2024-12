Pe marginea prăpastiei

Uneori am impresia că ni s-a urât de la atâta bine, că am început să ne urâm între noi cum nu ne-am urât niciodată, suntem răi, avem senzația că le știm pe toate, rețelele de socializare ne-au tâmpit de tot, cu greu mai distingem informația reală de cea falsă, nu ne mai place regula, parcă ne trage haosul și începe să ne placă violența. Un prieten, un vechi jurnalist din Sălaj, mi-a spus că nu mai este mult până românii își vor vărsa setea de violență în stradă, printre semeni. Nu reușesc să înțeleg de ce ni se întâmplă asta. Nici naiba nu mai pune mâna pe o carte, căutăm doar ceea ce ne place, ascultăm numai ceea ce dorim să auzim, nu mai suntem dispuși să acceptăm, să tolerăm, nu mai vrem să învățăm, tot mai mulți români au impresia că le știu pe toate și că după ziua de duminică, în România chiar vor răsări vechile fabrici și uzine ale României, acele fabrici în care se muncea din greu, dar pe care statul, adică noi, le-am băgat în faliment. Am ajuns să ne fie ciudă pe vecin, frate, pe soră, pe angajat, patron sau tată, pe mamă, pe cei care trec pe stradă. Instituțiile colcăie de supuși de partid, de „yes men”. Lumea se întoarce cu capul în jos și cu fundul în sus. Vine Crăciunul, am uitat de magia acestei sărbători, pruncii din zilele noastre știu doar de cadouri, vor telefoane scumpe, jocuri de mii de lei, calculatoare, haine de firmă, iar noi, de fraieri ce suntem, le facem pe plac și nu conștientizăm că s-ar putea să dăm naștere la cea mai slabă generație din ultimele decenii. Parcă și școala s-a tâmpit. Sunt examene stigmatizante pe elevi, cantitatea încă primează și nu calitatea. Vrei să ajungi la filologie? Musai să treci de matematică, de algoritmi, de integrale nesfârșite care nu te ajută cu nimic în viață, dar pe care te obligă să le rezolvi chiar dacă tu visezi istorie. La rândul lui, pruncul pasionat de cifre, de matematică, este obligat să bage comentarii literare, să ducă nesfârșit analize. Între timp, fabricile vor mecanici, automatiști, electromecanici, sudori, instalatori. Duminică votăm. Eu n-am de gând să mă întorc în trecut. Mi-au murit moși și strămoși pentru ca eu să fiu liber, să spun ce cred, ce gândesc și să am puterea să nu fiu de acord cu tine, iar tu să ai cu totul și cu totul altă părere. Asta e frumusețea democrației, dar trebuie să fie o democrație bazată pe ordine, pe legi clare pe care judecătorul să nu fie obligat să le interpreteze. Dumnezeu să ne lumineze mintea!

Share Whatsapp Email