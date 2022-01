Pâinea pe cartelă și pepsi răsuflat

Un domn respectabil, cel puțin așa îl percepeam eu, trecut de 70 de ani, fost cadru militar, m-a tras de mânecă la un eveniment pentru a-mi ține o adevărată lecție de morală, pentru a-mi explica neputința generației actuale și regretul vremurilor de dinainte de 1989, vremuri în care domnia sa o ducea mult mai bine. Pe acest domn îl știu din copilărie. Întotdeauna i-am admirat uniforma, mă fascina, simțeam un fel de respect când trecea pe lângă mine. I-am explicat că la Revoluție aveam nouă ani și că nu am cum să regret comunismul. Omul s-a umflat în obraji și a dat pe dinafară, a ajuns pe punctul de a țipa la mine. Nu l-am înțeles și m-am retras. Simțeam că e o luptă inutilă, o cauză pierdută. Sunt convins că mai există mii și mii de români care regretă comunismul, perioada de dinainte de 1989. Eu nu regret acele vremuri în care eram un copil inocent. N-am cum să le regret. Îmi aduc aminte perfect de seara în care mama m-a trimis după pâine. Eram trei în familie și aveam cartelă. Țineam bucățica aia de carton învelită într-un fel de copertă, o îngrijeam ca pe un fel de document foarte prețios. M-am dus la alimentara din Brădet, cartierul copilăriei mele, și i-am întins doamnei cartela, bucuros fiind că urma să îmi întind un strat gros de smântână, pe care o primisem din Plesca, de la bunica mea, pe o felie de pâine. Vânzătoarea purta un halat alb cu albastru, iar pe tejghea erau un cuțit vechi și multe firimituri. Mirosul era unul specific, n-am cum să-l uit. Femeia îmi spune senină cu nu mai este pâine, că a trecut. M-am dus acasă tare supărat. Noroc că smântâna de la Plesca a venit cu o pâine mare, zdravănă și proaspătă, o pâine numai cum bunica mea știa să facă, Dumnezeu să o odihnească. Acel moment m-a marcat urât și nu îl pot uita, din păcate. A, îmi mai amintesc de zilele în care vedeam de pe balcon că se apropie câte un camion („Buceag” îi spuneau adulții) și parca în spate la alimentara sau la aprozar, în zona depozitelor. Lăsam totul și alergam pentru a mă pune la rând. Nu conta ce urma să se vândă, eu stăteam la rând. Așa făceam toți din bloc. Așteptam să vină mama sau tata de la muncă. Mă vedeau la rând și veneau la mine. Deseori se lăsa cu îmbrânceli, cu înjurături, am asistat și la scene de violență cauzate de cei care nu au respectat rândul și au încercat să se strecoare în față. Era groaznic mai ales iarna când stăteam în frig. Și nu au fost puține aceste scene. Asta era, asta se întâmpla. Îmi amintesc și de o seară de Crăciun. Nu știu de ce, dar în acel an n-am fost la Plesca, am rămas acasă, la blocul din Brădet. Aprovizionarea completă a venit tot de la bunici. Pâine, cârnat, caltaboș, slănină, ouă, brânză, toate le-a trimis bunica și erau minunate. S-a întunecat și l-am văzut pe tata aranjând ceva prin frigider, încerca să ascundă ceva. Mă simțeam trădat. Au venit colindătorii, s-a făcut târziu, tata și mama au adormit, iar eu, în izmene, am dat fuga la frigider. Mă așteptau șase sticle de Pepsi-Cola, niște portocale, iar după patul din camera de oaspeți era plasa cu șosete, cu bomboane tari și o căciulă, toate pentru mine. M-am simțit bogat, mi-a venit să plâng de fericire. Nu aveam mai mult de șase sau șapte ani. Am luat cu grijă o sticlă de suc și i-am desfăcut capacul. Am băut de parcă era aur lichid. Ciudat! Era acru, așa părea și nici nu era carbogazos. S-a trezit tata, a venit lângă mine. M-a simțit că nu eram încântat. A luat sticla și a gustat. S-a enervat și a înjurat, sticla era răsuflată din cauza capacului prost aplicat, probabil. N-a contat, am băut tot sucul și m-am bucurat de celelalte sticle care erau intacte. Tata era dezamăgit, nu știu cât și cum s-a chinuit să facă rost de Pepsi-Cola. Mi s-a părut atunci că e cel mai puternic tată din lume. Asta îmi amintesc eu din perioada comunismului, stimate domn cu epoleți!

Adrian LUNGU