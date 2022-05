Oare chiar există Sălaj?

Știm cu toții glumele făcute pe seama Sălajului. Unii spun că Sălajul nu există, că Sălajul este doar în imaginația celor care beau pălincă, alții, mulți din sud, nici nu știu care este diferența dintre Zalău și Sălaj, credeți-mă. Sunt pățit! O parte din presa centrală vine în Sălaj numai când explodează vreun bloc, atunci când unul îi taie capul vecinului sau în altă situație nasoală de tot. Oare chiar există Sălajul, mă întreb și eu. Există! Este un județ mic, foarte mic, dar locuit, asta ca să știe și politicienii care vin în județul Zalău să facă baie de mulțime. Numai că Sălajul are probleme, parcă tot mai multe probleme. Am lăudat mult Sălajul în ultimii ani, i-am lăudat pe sălăjeni, dar parcă am început să mă satur. Văd tot mai multe lucruri care nu sunt la locul lor, văd primari în funcție de mai bine de un deceniu, dar care n-au reușit să finalizeze nici măcar o amărâtă de canalizare, văd directorași de instituții care sunt pe funcții de 20 de ani, adică de când sunt eu jurnalist. Bine, acești directori s-au cam rotit pe funcții, iar alții s-au pensionat, dar sunt tot acolo. Nu, asta nu e bine deloc. Am rămas în continuare județul fără teatru și asta pentru că unii consideră cultura o a afacere, nu avem niște amărâte de universități, avem un singur bulevard, dar și ăla e vai de steaua lui. Măi, voi nu v-ați săturat de Sălaj? Parcă nici oamenii nu mai sunt la fel. Se spune că ardelenii, că sălăjenii sunt oameni buni, harnici, cu inimă mare. Pe naiba! Ia faceți ceva, o să vedeți cum ies și vă calcă cu piciorul pe cap și vă spun toată istoria voastră oameni pe care nici nu i-ați văzut vreodată. Bârfa înflorește la Zalău, multe instituții au devenit cuiburi de familii, de neamuri, de prieteni, sunt adevărate caste în care nu poți intra chiar dacă ai terminat cu 10 la Sorbona. Da, Sălajul există, dar nu mai e floarea care a fost. Ia trageți o fugă prin orașele sălăjene și spuneți-mi și mie ce s-a schimbat acolo în ultimii 20 de ani. S-a schimbat ceva, e ceva diferit, avem orașe moderne, avem infrastructură nouă? Cine știe, poate Sălajul este chiar un județ modern, dar nu îl văd eu de ochelari, poate chiar sunt miop. Da, Sălajul chiar există!

