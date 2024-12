Daniel Mureşan

Personajul Călin Georgescu este doar un efect al furiei românilor ce au fost sistematic păcăliți de guvernarea PSD-PNL. Butoiul cu pulbere îndesat social timp de trei decenii, a explodat odată cu propaganda suveranistă. PSD-ul s-a aliat cu Klaus Iohannis, președintele cu cea mai mică cotă de încredere din istorie, iar PNL-ul cu partidul roșu, dușmanul său istoric. Prin urmare, totul a fost simplu pentru suveraniști.

În tot acest peisaj sumbru, în care românul și-a pierdut încrederea în instituțiile statului, ba chiar a început să le urască, un politician a reușit să-și crească nivelul de încredere. Acesta este Nicușor Dan. Bucureștenii, cel mai mare electorat din țară, l-au ales de două ori. A și câștigat un referendum. Ceea ce nu e puțin lucru.

Dar aici intervine o problemă: edilul spunea că are nevoie de cel puțin trei mandate ca să termine proiectele începute. Hai să spunem două, că n-o fi foc. Mai mult, nu demult a spus că nu-l interesează președinția. Oare ce l-o fi mânat în luptă? Poate teama venirii unui președinte pro-rus, poate a simțit că acum e momentul lui.

Haideți să trecem în revistă calitățile lui Nicușor Dan. Nu e prost, vorbește clar și concis, fără limbaj de lemn, nu e populist. Nu e un om al sistemului. Faptul că PSD, PNL și USR i-au atacat candidatura în primă fază îl legitimează drept candidat independent. Deși a înființat partidul, nu e USR-ist. Probabil va urma o mare presiune pe Lasconi să nu candideze. Primarul capitalei are capacitatea de a se adresa unui public mai larg decât Lasconi, inclusiv conservatorilor și a celora care spun că o femeie nu poate conduce o țară.

La capitolul defecte, cred că Nicușor Dan e văzut mai degrabă un bun administrator decât un politician feroce ca va ține partidele în frâu. Nu are carismă pentru români și nici un discurs ce înflăcărează masele.

Pentru binele democrației, este important ca el să nu se prezinte poporului ca un salvator. A înfiera acum clasa politică din postura de independent este un joc foarte periculos (nu că nu ar fi corect), care va îngroșa rândurile extremiștilor. Eu unul m-am cam săturat de impostori simpatici, de tractoriști fără diplomă sau de soldați svejkci cu aură de generali. Nicușor este cât se poate de diferit de politicianul român, nu convine nimănui, dar să vedem dacă românii doresc o schimbare cu adevărat. În situația politică actuală, candidatura lui este o soluție. Rămâne de văzut dacă partidele politice și serviciile nu „îl vor învinge” încă din campania electorală.