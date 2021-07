Municipalitatea demolează două Puncte termice degradate

Administrația municipală va demola două puncte termice din Zalău, construcții aflate în stare avansată de degradare, fiind inestetice, complet nefuncționale și cu potențial de pericol pentru locuitorii din zonele în care se găsesc. Este vorba despre Punctul termic 39, situat pe strada lt.col. Pretorian, lângă Penny și Punctul termic 41 de pe strada luliu Coroianu, lângă blocul B4. Se consideră că reabilitarea acestor puncte termice, fie și doar punerea lor în siguranță, ar necesita sume prea mari de bani raportat la nevoile reale ale locuitorilor din zonă, motiv pentru care se propune printr-un proiect de Hotărâre, demolarea lor,urmând ca pe spațiile eliberate să fie amenajate locuri noi de parcare. În urmă cu șapte ani, în municipiu s-a renunțat la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, iar punctele termice nu au mai fost utilizate în scopul pentru care acestea au fost înființate. Multe dintre ele s-au degradat, iar altele, mai puține la număr, au fost reabilitate și au primit o nouă folosință. PT 39 și PT 41 sunt în stare avansată de degradare, având acoperişul distrus, pereţii scorojiţi etc.) fiind atât inestetice cât și în pericol de a se surpa și pot pune în pericol siguranţa cetățenilor. „Se are în vedere faptul că aceste PT-uri sunt parţial distruse, costurile cu reabilitarea şi modernizarea lor, sau chiar punerea lor în siguranţă (conservare) sunt foarte mari (comparăm cu cheltuielile cu reabilitarea PT 17 – centru de zi/sau PT 7 – Arhiva). Prin demolarea punctelor termice se doreşte reamenajarea zonei şi crearea de locuri noi de parcare, care ar genera avantaje atât economice cât şi sociale prin realizarea unor venituri suplimentare la bugetul local şi cuprinderea în programul de lucrări al societății Citadin. În referat se mai specifică faptul că în zonă este o lipsă majoră a locurilor de parcare ce generează nemulţumire atât pentru cetăţenii care locuiesc acolo, cât şi pentru cei care au locul de muncă în această zonă, scrie în referatul de specialitate care însoțește proiectul de hotărâre privind demolarea celor două construcții. Proiectul va fi supus votului consilierilor locali în ședința de joi, 29 iulie. Materialele rezultate în urma demolării vor fi valorificate. Punctul Termic 39 are o suprafață construită la sol de 198 mp și o valoare estimată la 62.517 lei. Punctul Termic 41, de pe strada strada luliu Coroianu are o suprafață construită de 238 mp și o valoare de 64.595 lei, potrivit datelor tehnice.

Share Tweet Share